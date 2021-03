Volley-ball/Tournoi de la relance: As Cotonou bc convainquant échoue dans le carré d’As

Les joueurs de As Cotonou Vbc

Les volleyeurs de l’As Cotonou ont pris part les 20 et 21 Mars 2021 au tournoi de relance dénommé Tournoi des Retrouvailles organisé par la Ligue Régionale de Volleyball de l’Atlantique / Littoral à l’unafrica de Cotonou. En match de poule les jaunes et noirs de l’As Cotonou et son capitaine Claude KPANOU ont dominé l’équipe de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) par 2 set 0 lors du premier match et obtient sa qualification pour la demi finale en battant l’équipe du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (MAEC) par 2 set à 1 . En demi finale la jeune équipe de l’As Cotonou affrontait l’équipe championne du Bénin du Ministère des Finances. Grâce aux conseils et aux consignes de l’entraîneur ADEBI Brice et l’engagement de toute l’équipe, les jaunes et noirs de l’As Cotonou portés par son capitaine KPANOU Claude et le terrible gaucher Renaud ATODE ont créé toutes les difficultés aux champions FINANCES VBC et les surprend en leur arrachant le troisième set sous le regard admiratif du public sportif de l’unafrica. Après une rencontre qui a duré plus d’une heure, la jeune équipe de l’As Cotonou perd la demi finale les armes à la main par le score de 3 set à 1.

Anselme HOUENOUKPO