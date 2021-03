Supposé mécontentement de prestataires ou lenteur des travaux de construction: Les sociétés GTB SA et GETRAN SA rassurent

Contrairement aux allégations selon lesquelles, le Directeur Technique de GTB SA et de GETRAN SA ferait plomber les travaux de réalisation des infrastructures de six marchés, de type moderne, pour le compte du Programme d’Actions du Gouvernement , dans des localités de notre pays, rien n’est véridique. C’et donc avec stupéfaction et indignation, que les responsables de ces deux entreprises ont pu lire dans des journaux de la place, que les travaux relatifs à ladite réalisation d’infrastructures de six marchés connaitraient des ralentissements ou quelque lenteur du fait du DT. Paradoxalement , à ce jour, il n’y a aucun problème avec les fournisseurs et les prestataires qui se disent également surpris et indignés , d’être cités dans les colonnes de certains journaux comme étant mécontents au point d’en vouloir au Directeur Technique, avec qui la collaboration est, soit dit en passant, demeurée franche et saine. En cela que, les clauses contractuelles, les règles et délais de paiement connus et respectés , au niveau ou à la connaissance des différentes parties qui mettent un point d’honneur à collaborer ,pour la bonne marche des travaux , aucun mécontentement n’a jusque –là été enregistré. C’est dire qu’en plus de l’amalgame entretenue, par les publications mensongères et diffamatoires , aucun partenaire et aucun fournisseur ne s’est plaint de quoi que ce soit à l’encontre du D T. Car s’agissant des taux d’exécution et d’évolution , c’est au maître d’ouvrage -suffisamment au courant de l’exécution des travaux – et aux spécialistes habilités à les apprécier et à les constater , qu’il revient d’émettre des jugements de valeur et d’éventuelles observations qui s’imposeraient . Il y a forcément un maître d’ouvrage qui est censé se prononcer sur les pourcentages d’exécution et les délais contractuels. Dès lors, GETRAN SA n’entend pas apporter des clarifications dans la presse sur ces aspects. Tous les fournisseurs cités sont toujours en relation d’affaires avec GTB SA, et aucune plainte ni écrite ni verbale n’a été enregistrée par la Direction Générale sur les prétendus agissements du Directeur Technique. De telles contre vérités qui sont de nature à jeter purement et simplement du discrédit sur les entreprises ci-dessus citées , leur Directeur Technique et leurs responsables, les prestataires et les fournisseurs , ne sauraient être tolérées et acceptées .Aussi , ces entreprises citées dans ces articles de presse à caractère diffamatoire et désobligeant , avec l’usage abusive et inacceptable de l’image du Directeur Technique, Abderrahmane DIOUF , se réservent –elles le droit de saisir les juridictions compétentes devant lesquelles les auteurs de ces allégations et diffamations seront contraints d’apporter les preuves le moment venu !

Wandji A.