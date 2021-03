Présidence de la Cour suprême: Victor Dassi Adossou installé dans ses fonctions

(il dévoile ses ambitions pour rendre la juridiction plus forte et plus visible)

Victor Dassi Adossou, président de la cour suprême

Le nouveau Président de la Cour Suprême du Bénin, le Magistrat Victor Dassi Adossou a prêté serment, ce jeudi 25 mars 2021, devant le Président de la République. La cérémonie s’est déroulée à l’annexe de la Présidence de la République en présence des Présidents des Institutions de la République et du corps diplomatique. D’entrée, la Secrétaire Générale de la Cour Suprême, le Professeur Dandi Gnamou a procédé à la lecture de l’article 10 de la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême. A sa suite, le Secrétaire Général du Gouvernement, Edouard A. Ouin-Ouro a procédé à la lecture du décret N° 2021-96 du 23 mars 2021, portant nomination de Victor Dassi Adossou en qualité de Président de la Cour Suprême. Dans sa prestation de serment, le successeur de Ousmane Batoko a juré de bien et fidèlement remplir sa fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de se conduire en tout en digne et loyal magistrat. Après avoir pris acte du serment, le Chef de l’Etat Patrice Talon a prodigué quelques sages conseils au président entrant de la Cour Suprême et l’a invité à suivre les pas de son prédécesseur pour une renaissance de l’Institution dont il a désormais la charge.

Laurent D. Kossouho