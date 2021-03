Présidentielle du dimanche 11 avril 2021: La campagne électorale démarre ce vendredi

Le président de la Cena, Emmanuel Tiando

La Commission électorale nationale autonome (Céna) égrène pas à pas les différentes étapes du calendrier élaboré pour le compte de l’élection présidentielle de 2021. Après la transmission du spécimen du bulletin unique le lundi 22 mars 2021 aux différents candidats en lice, place sera faite ce vendredi 26 mars 2021 à la campagne électorale entrant dans le cadre du 1er tour de l’élection présidentielle du 11 avril prochain. En effet, conformément à l’article 46 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, la campagne électorale pour le compte du premier tour de la présidentielle dure 15 jours et prend fin avant la veille du scrutin à 00H. Une disposition sur laquelle s’est basée l’institution à charge de l’organisation des élections, pour fixer selon le calendrier électoral, la période de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain du 26 mars au 09 avril 2021 à 00h. Ce qui signifie que dès le vendredi 26 mars 2021 à 00 heure, la campagne électorale démarre sur toute l’étendue du territoire national. Elle est faite d’habitude de meeting, de caravane et des affiches poster des candidats un peu partout dans le pays. A ces mouvements qui sont les signes palpables de la campagne électorale s’ajouteront les messages des candidats sur les chaines de radio et télévision du pays en vue d’exposer le contenu de leur projet de société respectif.

Malgré la crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19, cette campagne électorale sera un peu plus ouverte que celle des municipales de 2020 à cause de la décision du gouvernement d’autoriser les rassemblements de plus de 50 personnes, mais dans le respect strict des gestes barrières.

Il est important de rappeler que trois candidats sont retenus pour l’élection présidentielle de 2021 au Bénin. Il s’agit premièrement du président Patrice Talon, candidat à sa propre succession et sa colistière Mariam Chabi Talata. Puis, des duos de candidat, Alassane Soumanou et Paul Hounkpè puis Korentin Kohoué et Irénée Agossa, tous deux, se réclamant de l’opposition.

Yannick SOMALON