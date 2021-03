L’honorable Assan Seibou à propos de la présidentielle de 2021: «L’objectif du duo Talon-Talata est que cette élection soit celle du Bénin»

L’honorable Assan Seibou, Député, membre du parti Bloc Républicain

La présidentielle de 2021, qui se tient dans quelques jours, a plusieurs enjeux pour l’honorable Assan Seibou, membre du parti Bloc Républicain. Invité de l’émission «Zone Franche» de Canal 3 ce dimanche, il a fait savoir que l’objectif majeur pour le duo Talon/Talata est que» cette élection soit celle du Bénin. Une élection pour révéler le Bénin.» C’est également, selon lui, une élection où les programmes vont être au centre des débats. Le président Talon était ce weekend face aux responsables du Bloc Républicain pour présenter les grands axes de son programme et recueillir leurs différents amendements. L’exercice est très apprécié par l’honorable Seibou. « Nous devrions nous approprier de ce programme pour mieux le défendre sur le terrain» a-t-il indiqué, soulignant que le président Talon tient à ce qu’ils soient objectifs sur le terrain en présentant un programme réaliste. « Le paradigme a changé par rapport à ces élections. Nous allons mener directement les échanges avec les populations sur le programme de notre candidat» a aussi annoncé l’invité de Canal 3, pour qui la priorité pour le BR sera des éléments de langage. « Pendant cinq ans, il y a eu une sorte de programme du président Talon qui a insufflé un changement et un état d’esprit. Nous souhaitons et nous nous nous y mettrons pour que l’électeur choisisse désormais son candidat à partir d’un programme» a-t-il insisté. Il ne s’agira plus de continuer à penser que l’argent constitue un déterminant. « Le débat que nous faisons n’est plus celui de l’argent, mais celui de nos problèmes de société» a-t-il laissé entendre.

Eviter des surprises

« Le premier défi de la campagne électorale que nous organiserons bientôt au niveau du Bloc Républicain pour le compte de notre duo est celui de la paix. Que tout se déroule dans la paix. Le second est celui de changer cette élection dès le premier tour.» a indiqué le député Assan Seibou, préférant éviter des effets de surprise. Il se refuse de croire que le scrutin est déjà plié au profit de son duo, comme le pensent déjà certains. Pour lui, la surprise peut venir de toute part, le président Talon ayant lui-même été une surprise en 2016, à le croire. ‘ Nous ne sous-estimons personne.» avoue-t-il. Quant à la sécurité du scrutin, il dit n’en être aucunement inquiété aujourd’hui, après avoir fait le tour du Bénin et échangé avec les populations et des autorités morales et religieuses. « Même dans des zones qui peuvent préoccuper à cause des évènements passés, les gens ne sont plus prêts à reprendre les mêmes actes. Ils nous ont rassuré et ont dit que c’est fini» se réjouit l’invité de Canal 3. Et de poursuivre : « En tout cas, l’appel à la paix n’est jamais suffisant. Il faut le faire à tout instant même dans des périodes non électorales. Au BR nous prônons toujours la paix et nous œuvrons pour» informe-t-il, donnant l’exemple des récentes tournées entreprises par le secrétaire général du parti Abdoulaye Bio Tchané et la colistière de Talon, Mariam Chabi Talata, candidate au poste de vice-présidente de la République.

Assan Seibou s’insurge par ailleurs contre des actes et intentions de certaines personnalités se réclamant de l’opposition, visant à déstabiliser le scrutin en vue. « Ils savent très bien qu’ils ne vont pas aux élections, mais ont juste en tête de mettre en place un plan pour les perturber» dénonce-t-il. Il s’indigne également contre une certaine pétition en cours de signature dont l’objectif est d’arrêter le processus électoral en cours. «Vous ne pouvez pas voter une loi et quand on l’applique et elle ne vous arrange pas, vous parlez d’exclusion. Je trouve irresponsable, cette pétition alors que nous sommes presqu’à la fin du processus» affirme le député Républicain. « L’élection présidentielle qui s’annonce sera une sorte de révélation pour nous. C’est l’aboutissement d’un ensemble de réformes importantes que nous avons mises en place pour la vie de notre nation. Que chacun aille aux urnes pour exprimer ses intentions, à savoir que le président Patrice Talon continue ou pas» conseille-t-il à chaque Béninois. Mais il se dit certain que « tout va bien se passer». Et de conclure : «La paix, comme on le dit n’est pas un mot, c’est un comportement. Il faudra que nous le démontrions à l’occasion de ces élections».

« Tout le monde peut se reposer, mais le BR amènera Patrice Talon à la victoire »

Reçu sur l’émission Zone franche de Canal 3 le dimanche 21 mars dernier, le Député du Bloc Républicain (BR), Assan Séibou a rassuré que le parti auquel il appartient est déterminé à faire gagner le duo Patrice Talon-Mariam Chabi Talata au soir du 11 avril prochain. A quelques jours du lancement de la campagne électorale, il soutient que le parti est dans un état de gagnant. « L’esprit du parti Bloc Républicain est celui d’un vainqueur, c’est celui de la détermination de gagner. Nous sommes enthousiastes à tous les niveaux et très optimistes pour la victoire et le KO en faveur du duo Talon-Talata », a-t-il fait savoir. Pour réussir cette mission, le parti a entrepris depuis quelques semaines, la mise en place de ses coordinations de campagne au niveau des communes, des arrondissements, des villages et des quartiers de ville. Celles-ci ont la lourde mission de s’approcher plus des populations pour les convaincre. Pour l’élu du peuple, contrairement aux élections passées, les débats entrant dans le cadre du scrutin présidentiel du 11 avril se feront sur la base des programmes élaborés par les différents candidats en lice. Appréciant le choix porté sur le Secrétaire général national du BR, le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané comme Directeur national de campagne du duo de la mouvance, l’He. Assan Séibou a souligné qu’à travers cette désignation, le BR est en avant-garde de cette campagne, raison de plus pour que le parti travaille comme s’il était seul. « Tout le monde peut aller se reposer, mais le Bloc Républicain amènera Talon à la victoire. Nous sommes déterminés par ça. Que le Ministre Bio Tchané soit choisi pour cette mission, nous donne encore plus de responsabilités. Nous nous sentons entièrement responsables de cette campagne et nous répondrons de la victoire ou de l’échec du Président Talon », a-t-il indiqué, avant d’annoncer les défis de la campagne électorale. Le premier, fait-il savoir, concerne la paix. Le deuxième défi que le parti du Cheval cabré veut relever contre vents et marrées est de gagner cette élection au premier tour. Et le troisième défi est d’obtenir un taux de participation élevé.

Christian Tchanou