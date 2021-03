Écureuils du Bénin: Dussuyer met Sessegnon en observation

Stéphane Sessegnon à l’entrainement

En prélude aux derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, Michel Dussuyer a invité Stéphane Sessegnon qu’il n’a pas mis sur la liste des 23 convoqués. Mais, contrairement au sélectionneur des Supers Eagles du Nigéria qui a annoncé avoir convoqué l’attaquant Ahmed Musa pour galvaniser les plus jeunes de la sélection, le sélectionneur n’est pas resté ferme sur le rôle qu’il assigne au capitaine des Ecureuils du Bénin qui est sans club depuis plus de 7 mois, donc pas en contact avec la compétition. Mieux, le joueur invité pour son «expérience», est autorisé à s’entrainer avec le groupe. Pendant ce temps, le sélectionneur et ses assistants observent «ses sensations», tel qu’annoncé par le sélectionneur aux médias. On comprend de cette attitude du patron de l’encadrement technique des Ecureuils qu’il ne ferme pas d’emblée la porte à son capitaine dont il pense que la présence «reste très utile pour son groupe» et qu’il veut l’avoir dans l’un des deux effectifs qui disputeront les deux derniers matchs de ces éliminatoires de la CAN. Est-ce contre le Nigéria (très limite) ou contre la Sierra Leone (possible) ? Les réponses dépendront des signes positifs que présenteront l’ancien joueur du PSG et West Bromwich Albion, qui n’a plus ses jambes de 20 ans, ni celles de 25 ans. En gros, tout dépend de l’assurance que Sessegnon donnera à son coach lors des séances d’entrainement. C’est donc clair que Sessegnon n’est pas encore du passé pour Dussuyer.

Anselme HOUENOUKPO