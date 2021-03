Diplomatie: Les actions phares de la Francophonie au Bénin

Membre fondateur de l’Agence de coopération culturelle et technique (Acct) devenue Organisation internationale de la francophonie (OIF), le Bénin bénéficie plusieurs programmes de cette dernière qui participent à son développement sur plusieurs plans. Par ailleurs, l’on note une forte présence des cadres du pays dans les instances de l’OIF.

Voici les actions phares de l’OIF au Bénin

Depuis 1988, toute la communauté francophone du monde se souvient et célèbre, la date historique du 20 mars 1970, jour de naissance de l’Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT), devenue Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

En 2020, l’OIF a 50 ans d’existence, mais la célébration a été reportée pour 2021 à cause de la pandémie du Covid19.

En restant attentive au contexte sanitaire international préoccupant et conformément à sa résolution « Vivre ensemble pendant la pandémie de Covid-19 et dans le monde post Covid-19» adoptée à la 37ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie en novembre 2020, l’OIF consacre exceptionnellement la Journée internationale de la Francophonie édition 2021 au thème « Femmes Francophones, Femmes Résilientes ».

En lien avec la journée internationale de la femme, l’OIF, à travers ce thème plaide pour un développement inclusif et égalitaire tenant compte de la gente féminine. Représentant plus de 50% de la population, les femmes ne sauraient être en marge du processus de développement.

Celles – ci, malgré les pesanteurs socioculturelles, malgré les difficultés économiques se battent au quotidien pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et portent à bout de bras la société.

Ces efforts incessants de nos mères, nos sœurs, nos filles méritent d’être reconnus surtout en ces temps de pandémie, dont l’impact accélère leur fragilité économique et sociale.

Pour faire face à la précarisation des filles et femmes des pays de l’espace francophone, accentuée par la pandémie de la Codiv19, l’OIF a initié en 2020 le Fonds « Francophonie avec elles ».

Le Gouvernement du Bénin, comme beaucoup d’autres pays, a adhéré à cette initiative de solidarité et a apporté une contribution d’un montant de 300 000 Euros.

Dans ce cadre, une session de renforcement des capacités et d’autonomisation économique des femmes vulnérables à travers les métiers du numérique, multimédia, audiovisuel et artisanat d’art se déroule au Bénin depuis février 2021.

D’ailleurs, depuis 2016, l’OIF, à travers sa stratégie économique, s’investit dans plusieurs activités de promotion de l’entreprenariat féminin au Bénin.

Mois d’hommage et de célébration de la Femme, le mois de la Francophonie au Bénin sera marqué par une série de manifestions scientifiques, culturelles et sportives qui se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national.

Cinquante ans de chemin parcouru, il serait utile de rappeler le rôle joué par notre pays dans la construction de cet espace linguistique de coopération multilatérale dans les domaines technique, culturel et éducatif à l’origine, mais aussi dans son évolution et dans ses réformes au plan institutionnel et politique pour s’adapter aux nouveaux défis de la mondialisation et du développement durable.

Le Bénin, Pays membre fondateur de l’Agence de Coopération technique et culturelle (ACCT) en 1970

En effet, notre pays a toujours été aux grands rendez-vous de la vie de notre organisation. D’ailleurs, le Dahomey faisait partie des 21 pays signataires de la Convention de création de l’ACCT en 1970.

Le Bénin, Précurseur francophone des Conférences nationales

Notre attachement aux valeurs de paix, de justice et de liberté chères la Francophonie a été déterminant dans l’avènement, en 1990, de la Conférence nationale des forces vives de la nation au Bénin, une initiative qui a inauguré dans la plupart des pays francophones d’Afrique, l’ère des transitions démocratiques.

Sommet de Cotonou comme départ de la Francophonie politique

La reconnaissance des efforts d’une transition démocratique pacifique réussie au Bénin qui a fait tâche d’huile, a milité en faveur de son choix parmi les 44 pays membres de l’OIF, pour abriter en décembre 1995 le VIème Sommet de la Francophonie, la plus grande instance de cette organisation.

Après Dakar, Cotonou a été la deuxième ville à accueillir cette haute instance qui a jeté les bases d’une Francophonie politique qui transformera l’ACCT en une Agence intergouvernementale en 1999, précurseur de l’OIF en 2005.

L’érection d’un Centre international de Conférence, l’institution de la Commission nationale permanente de la Francophonie (CNPF), la création du Campus numérique francophone, sont pour ne citer que celles-là, les retombées des assises de Cotonou.

Le Bénin, Inspirateur de la Déclaration de Bamako

Cette conquête pacifique, par le dialogue, de l’Etat de droit et des libertés confisquées a eu un retentissement fort dans tous les pays membres de l’espace francophone. Mieux, elle a nourri les réflexions ayant conduit à la Déclaration de Bamako 2000, laquelle déclaration qui stipule clairement que « Francophonie et démocratie sont indissociables ». Ce fut un grand tournant dans l’histoire de notre organisation vers la Francophonie institutionnelle.

Accueil de hautes personnalités de la Francophonie

Il est également à signaler que l’attrait de notre pays sur le plan politique depuis l’arrivée au pouvoir du Président Patrice TALON, lui a permis d’accueillir par deux fois un Secrétaire Général de la Francophonie : Son Excellence Madame Michaelle Jean en décembre 2017 et Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo en septembre 2020. En 2009, Son Excellence Monsieur Abdou Diouf, SG de la Francophonie en exercice à l’époque s’y est déjà rendu.

Engagement politique fort dans les instances de la Francophonie

De même, le Gouvernement du Bénin a toujours marqué sa présence à toutes les instances et réunions statutaires de notre organisation, le Conseil permanent de la Francophonie, la Conférence ministérielle de la Francophonie (CPF, CMF) et le Sommet.

Il a été à l’initiative de plusieurs résolutions, dont celle relative à « La paix par un autre chemin à travers le dialogue interreligieux et interculturel » adoptée en novembre 2017, pour contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité dans les pays de l’espace francophone.

Par sa volonté de renforcer les relations de travail avec l’OIF et de contribuer de façon efficace aux travaux des commissions et des groupes de travail, le Bénin dispose depuis 2016, d’une délégation permanente près de l’OIF à Paris.

Plusieurs accords de coopération ont été signés

Le dynamisme des relations de coopération entre notre pays et l’OIF s’est concrétisé, ces dernières années, à travers la construction de partenariats et la signature de plusieurs conventions et accords – cadres dans différents secteurs.

On pourrait citer à titre d’exemples : l’Institut de Formation à Distance des Maîtres à en juin 2009, l’accord-cadre sur le « Libres ensemble » pour faire face à la radicalisation et l’extrémisme violent au sein des jeunes en décembre 2017, l’accord cadre de partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie en 2019, l’accord de siège du Centre International de Formation des Avocats en Afrique (Cifaf) depuis 2000, l’accord – cadre sur la « Promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes en Afrique subsaharienne francophone » en 2016, etc.

Une forte présence dans les instances de l’OIF

L’engagement de notre pays à contribuer au rayonnement de la Francophonie se déploie à travers notre positionnement dans ses différentes instances.

Ainsi, le Bénin a assumé la présidence de la Conférence des Ministres en charge des Sports (CONFEJES), de la Conférence des Ministres en charge de l’éducation (CONFEMEN), du Réseau des Structures et Institutions en charge de la Francophonie en Afrique de l’Ouest (RESIFAO).

Le Bénin a été Vice-Président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). Il a également présidé à Paris entre 2016 et 2018 le groupe de travail « Le Fran¬çais dans la vie internationale ».

Le Bénin est membre de droit de plusieurs instances : Comité de pilotage de l’Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF), Association des Hautes Juridiction de la Francophonie (AHJF), Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’Usage du français (ACCUF), etc.

Les réformes et avancées notées dans le domaine du numérique depuis 2016, ont positionné notre pays depuis le 17ème Sommet en 2018, comme Président du Réseau des Ministres en charge de l’Economie numérique, qui abrite également son secrétariat permanent. Le Gouvernement du Bénin s’est engagé à mettre à la disposition du réseau un expert de haut niveau pour soutenir ses actions.

Son expertise sera fortement sollicitée dans le cadre des préparatifs du XVIIIème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement reporté pour 2021 à Tunis et dont le Thème porte sur : Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone.

Positionnement de plusieurs cadres

Par ailleurs, notre soutien au fonctionnement de l’OIF a été marqué par la présence de hauts fonctionnaires béninois au sein de son administration : Directeur de Cabinet du premier Secrétaire général de la Francophonie (1999 à 2002), des directeurs et chargés de programmes au siège de l’institution à Paris, des représentants résidents dans des bureaux hors siège (Afrique de l’Ouest et Amérique centrale et les Caraïbes), etc.

Ce tour d’horizons traduit la vitalité des liens de coopération qui existent entre notre pays et l’OIF. Pour une « Francophonie de l’avenir », nous comptons renforcer ces liens et accompagner les réformes initiées au niveau de notre organisation pour la repositionner sur la scène internationale.

Zoom sur la CNPF

La Commission Nationale Permanente de la Francophonie (CNPF) est une structure relaie, Correspondante Nationale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au Bénin, créée par Décret N° 96-386 du 04 septembre 1996, placée sous tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Elle a pour mission d’assurer la coordination des activités de coopération et de développement dans tous les domaines couverts par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, l’appui à l’éducation, la formation et la recherche et enfin le renforcement de la coopération au service du développement.

Sa vision : être « un cadre de concertation en vue d’un rayonnement harmonieux des idéaux de la Francophonie au Bénin, un creuset d’exploration et de diffusion judicieuse, au profit de la population béninoise, des nombreuses opportunités que la grande communauté de langue et de culture offre à chacun de ses Etats membres ».