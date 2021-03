Acquisition de vaccin contre la Covid-19: La Chine signe un accord avec le Bénin

Le Ministre Aurélien Agbénonci et l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao, lors de la signature d’accord net

La République populaire de Chine et le gouvernement du Bénin ont signé un accord relatif à un don de vaccin contre la Covid-19. Cet acte qui témoigne de la solidarité de la Chine envers le Bénin a eu pour cadre les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération le samedi 20 mars 2021.

La signature d’accord dans le cadre de don de vaccin contre la Covid-19 a été effective entre le gouvernement du Bénin et la République populaire de Chine. Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci et l’Ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin Peng Jingtao, ont procédé à la signature des documents relatifs à cet accord. La cérémonie a mobilisé une délégation de la Chine et celle du Bénin composée du Directeur général de l’Agence nationale des soins de santé primaires Simon Pierre Adovèlandé. «Pour la Chine, ce don de vaccin Sinovac témoigne de la solidarité sino-béninoise», a souligné Peng Jingtao. En effet, le Bénin a reçu de la Chine deux lots de vaccins, notamment un lot acheté par le gouvernement et un autre offert par le gouvernement chinois. «Lors de la soixante-treizième assemblée mondiale de la santé il y a un an, et du sommet extraordinaire Chine-Afrique, le Président Xi Jinping a déclaré que le vaccin chinois, une fois mis sur le marché deviendra un bien mondial accessible et abordable aux pays en développement», a-t-il déclaré. À la demande du gouvernement béninois sur l’acquisition du vaccin, a-t-il poursuivit le gouvernement chinois a donné une réponse prompte et favorable pour appuyer les efforts du Bénin dans la lutte contre la Covid-19 et pour protéger la santé des populations. L’ambassadeur a profité de l’occasion pour saluer les mesures efficaces, responsables et déterminantes du Bénin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 en Afrique. Malgré les attaques de la pandémie, le Bénin résiste avec succès, a témoigné l’ambassadeur de la Chine près le Bénin. « Pour le moment, le vaccin est considéré comme la solution la plus efficace pour l’humanité de sortir de la crise sanitaire », a martelé Peng Jingtao selon qui plus de soixante pays ont manifesté leur intérêt pour le vaccin chinois. Et dix millions de doses de vaccin ont été offertes au projet Covax et aux Casques bleus de l’Organisation des Nations Unies. Il indique que son pays s’oppose fermement au nationalisme du vaccin, à sa politisation et espère sincèrement que l’arrivée du vaccin chinois apportera une contribution importante à la lutte contre la Covid-19. Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci, note avec intérêt l’apport et le soutien de la Chine dans cette lutte contre la Covid-19. « Je vous dis combien j’apprécie ce geste et combien le gouvernement est satisfait de cette démarche qui est la vôtre », a noté Aurélien Agbénonci. Ce geste, poursuit le ministre, sauve la vie puisque la pandémie continue de faire des vagues dans le monde. Il a donc salué la présence de la Chine aux côtés du Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie et indique que le Bénin restera vigilant.

Edwige Totin