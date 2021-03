Tennis/Coupe de la Fédération: Espérance Follykoué et Sylvestre Monnou remportent l’édition 2021

La photo de famille des joueurs récompensés à l’issue de tournoi

La coupe de la Fédération, édition 2021, a connu son épilogue le samedi 20 mars 2021. Organisée par la fédération béninoise de tennis, au tennis club de l’amitié, cette compétition a remporté chez les messieurs par Sylvestre Monnou et chez les dames par Espérance Follykoué. Intenables depuis le début, ces deux joueurs ont remis leur bonne prestation en finale. Face à Émeline Honfoga, la tenniswomen béninoise s’est imposée par 2 sets 0 (6-1/7-6, au tie break). De son côté Sylvestre Monnou, N°1 béninois, a fait respecter la hiérarchie en venant à bout de la révélation du tournoi Sordick Noudogbessi (surprenant finaliste) qui a éliminé en demi-finale, le deuxième meilleur joueur local, Arnaud Sewanou. Plus affuté, il a poussé le jeune à la défaite après 2 sets. Expéditif lors du premier set (6-1), le champion béninois sûr de lui, va relâcher un peu au second set qu’il a tout de même gagné (6-3). S’adjugeant ainsi, le titre du vainqueur. «Je n’étais pas vite rentré dans le match. C’est au second set que je me suis réveillé. Mais, mon adversaire avait plus d’expérience que moi», a fait savoir Sodick Noudogbessi au terme de la finale. De son côté, Sylvestre Monnou qui va prendre part à l’Open de Pâques, qui va démarrer dans quelques jours, a confié qu’il « a commencé le match avec agressivité ». «Mon adversaire ne tenait pas le rythme. Alors, j’ai profité de son temps faible pour prendre l’avantage», a poursuivi la pépite de Blue Diamond, qui compte prendre quelques jours de repos. Bernardin Codjo Agossou, secrétaire général de la Fbt quant à lui, s’est réjoui du déroulement de la compétition et surtout de l’atteinte de l’objectif qui est de permettre aux joueurs béninois d’affûter leurs armes afin d’affronter leurs homologues qui seront à Cotonou dans le cadre du tournoi international. «Dans l’ensemble, le tournoi s’est très bien passé. Sur le plan technique, je crois que malgré la pandémie de Covid-19, le niveau est resté bon. Nous avons vu des jeunes qui ont émerveillé notamment Sodick Noudogbessi», a-t-il fait savoir.

A souligner que ce tournoi était aussi une occasion pour l’encadrement technique d’observer les joueurs pouvant faire partir de l’équipe nationale du Bénin pour la Coupe Davis, édition 2021.

Anselme HOUENOUKPO