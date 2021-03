Présidentielle de 2021 au Bénin: Moukaram Badarou appelle au renforcement de l’image de paix

Moukaram Badarou

L’ancien Préfet Moukaram Badarou et la Fondation Conscience citoyenne qu’il préside sont à pied d’œuvre afin que la présidentielle du 11 avril 2021 se déroule dans la paix. Selon les explications qu’il a données ce vendredi 19 mars sur Café Médias plus, la Fondation s’engage à utiliser les médias, les réseaux sociaux et ses canaux pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver le Bénin de toute déviance et de travailler pour renforcer l’image de paix, la cohésion nationale et le système démocratique désormais vieux de plus de trois décennies. Pour lui, les valeurs morales, sociales, patriotiques et républicaines, le sens de l’honneur, le sens de l’intérêt général, le respect de soi-même, le sens de la famille sont en berne. Ce qui engendre tant de difficultés dans le pays que ce soit aux plans politique, syndical, social, et autres. Consciente de ce que le tir peut être encore corrigé, la Fondation a pris sur elle, la responsabilité de travailler pour la restauration de ces valeurs. Et pour le compte du scrutin présidentiel à venir, Moukaram Badarou et les siens ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils invitent instamment tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à jouer convenablement leur partition dans l’intérêt supérieur du Bénin. En effet, ils ont appelé le Gouvernement à mettre à disposition les moyens financiers, matériels et institutionnels pour une meilleure organisation du scrutin du 11 avril, et à prendre les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires pour garantir la consolidation des acquis démocratiques, et ce, en renforçant la neutralité et l’impartialité de l’administration des élections. La CENA quant à elle, est invitée à travailler mieux que par le passé pour une valeur ajoutée dans l’organisation des élections du 11 avril 2021. A cet effet, le Président Emmanuel Tiando et son équipe sont appelés à prendre des mesures nécessaires et appropriées pour que le principe du secret du vote soit respecté et que les électeurs puissent voter librement sans crainte ou intimidation. De plus, ils demandent que des mesures nécessaires soient prises afin de permettre aux partis politiques, aux candidats et aux sympathisants de bénéficier des conditions de sécurité égales et d’éviter des violences électorales. Par ailleurs, la Fondation Conscience citoyenne invite la CENA à mettre en œuvre des procédures d’instruction des électeurs de mise à jour des listes électorales et autres au besoin avec l’aide des observateurs nationaux et internationaux, inciter les partis politiques, les candidats et les médias à adopter un code de conduite régissant la campagne électorale et le scrutin proprement dit, puis assurer la régularité du scrutin par des mesures permettant d’éviter les votes multiples ou la participation au vote de ceux qui n’en ont pas droit. Quant aux partis politiques, ils sont invités à animer convenablement la vie politique pendant cette période de précampagne et de campagne électorale, mais surtout à sensibiliser les populations sur le principe de ce que les élections constituent un challenge d’idées et d’échanges sur divers points qui peuvent contribuer à l’émancipation du peuple béninois et du Bénin. En ce qui concerne la Société civile, elle est invitée à continuer à éveiller les consciences des populations et de s’appuyer sur ses différents canaux habituels pour aider à l’aboutissement heureux du processus qui devrait absolument déboucher sur des élections libres sincères, transparentes, et démocratiques. La Cour constitutionnelle de son côté est appelée aussi mieux que par le passé à proclamer régulièrement les élections qui devraient impérativement refléter la vérité des urnes. Pour finir, la Fondation Conscience citoyenne souhaite que les trois décennies de renouveau démocratique servent d’expériences pour de meilleurs horizons.