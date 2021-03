Jeux-concours radiophoniques sur les changements climatiques: Les huit lauréats reçoivent leurs prix

Les lauréats du jeu concours

Le Ministère du cadre de vie et du développement durable a organisé le vendredi 19 mars 2021, la cérémonie de remise de prix aux lauréats des jeux-concours radiophoniques sur les changements climatiques. Cette cérémonie qui a eu lieu dans le jardin de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou a connu la présence du Directeur général de l’environnement et du climat Pr. Martin Pépin Ayinan, du Conseiller technique du ministère du cadre de vie et du développement durable Constant Houndénou représentant le Ministre Didier Tonato, du Représentant résident adjoint du Programme national pour le développement durable (PNUD) José Wabo.

Ils sont au nombre de huit candidats sélectionnés sur un total de 62 aspirants au départ ayant tous, le niveau de licence-master a jaugé leur niveaux de compétences sur les changements climatiques en postulant aux jeux-concours radiophoniques. Il s’agit de Latus Bertelot Sètondji, Louis Axel Houinsa, Johannes Alikoanou, Yves Trésor Uwitonzé, Elisée Kpada, Kouessi Togbédji Dégbévi, Rauldin Sètondji Akpakpo et Charles Adégounlè Ossè. Pour Directeur général de l’environnement et du climat Pr. Martin Pépin Ayinan, cette cérémonie est une occasion pour les acteurs de réaffirmer leur engagement aux actions de lutte contre les changements climatiques. Dans le but de renforcer ces actions d’éducation, de formation, de sensibilisation sur les changements climatiques et la promotion de l’écocitoyenneté, le Ministre José Tonato en charge des changements climatiques a organisé avec l’appui technique et financier de l’Institut des Nations-Unis pour la formation et la Recherche (UNITAR) une campagne Ouest-Africaine d’apprentissage sur les changements climatiques au Bénin. Cette campagne a connu deux activités au plan national tout au long du mois de février 2021. Dans un premier temps, des missions ont été organisées tant bien à la télévision qu’à la radio où des experts en la matière ont abordés des questions relatives aux changements climatiques et à l’écocitoyenneté. La seconde phase de cette compétition est constituée aux jeux-concours radiophoniques dont l’objectif est de faire intéresser les jeunes sur les questions de changement climatique et la promotion de l’écocitoyenneté et de les impliquer davantage dans les actions de lutte contre ce phénomène. «Il s’agit de la promotion de l’excellence, de la prise de conscience de ce phénomène climatique auquel il faudra impliquer désormais les jeunes», a confié Pr. Martin Pépin Ayinan. Ce concours concerne trois pays à savoir : le Bénin, le Niger et la Guinée. Au Bénin, cette campagne a été marquée avec l’appui de l’Office de Radiodiffusion télévision du Bénin (ORTB). Il s’agit de la restitution des investigations menées par le ministère du cadre de vie et du développement durable sur les savoirs traditionnels et endogènes des peuples autochtones et des collectivités locales en lien avec les changements climatiques. Ensuite la mise à la disposition des outils sur les financements climatiques. On note également la vulgarisation sur les négociations intergouvernementales en lien avec les changements climatiques tels que : organisation, fonctionnement, et négociation. «En lançant cette campagne, nous nous sommes mis à la disposition de nos compatriotes les outils et instruments pour la promotion de l’écocitoyenneté et de la formation des citoyens responsables et crédibles vis-à-vis de l’environnement», a laissé entendre le Conseiller technique du ministère du cadre de vie et du développement durable Constant Houndénou représentant le Ministre Didier Tonato. Il a, au nom du ministre Tonato remercié UNITAR pour son appui financier et son leadership qui ont permis au Bénin l’ensemble de cette activité. Pour cette première édition du concours, le MCVDD entend renforcer ces actions dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 de la convention-cadre des Nations-Unis relative aux changements climatiques et de l’article 12 de l’accord de Paris qui porte notamment sur l’éducation, la formation et la sensibilisation. Les 08 lauréats retenus parmi les 13 candidats après la phase de sélection ont reçu chacun un vélo VTT, des tablettes et des tee-shirts offerts par le PNUD. Etant la seule femme parmi les 13 candidats à la phase de sélection, Khadidjath Arouna Zimé n’a pas pu rassembler les points nécessaires pour faire partie des 08 lauréats retenus au final. Donc le Représentant résident adjoint du PNUD, José Wabo a, au nom de l’institution offert un bon de stage à la lauréate pour l’encourager. «Elle n’a pas démérité, car, parmi tant de femmes au départ, elle est la seule à la phase de sélection», a-t-il notifié. Rauldin Sètondji Akpakpo a, au nom de ses pairs remercié le MCVDD et la direction de l’environnement et de l’écocitoyenneté pour cette distinction méritée et promet en faire bon usage pour davantage promouvoir l’écocitoyenneté.

Edwige Totin