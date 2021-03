Présidentielle de 2021: Bio Tchané et Atrokpo mobilisent les structures de base pour la victoire du duo Talon-Talata

Le Maire Luc Atrokpo saluant le Ministre Bio Tchané

Dans le cadre de l’organisation des structures de campagne de l’Union Progressiste (UP) pour la victoire du duo Talon-Talata à l’élection présidentielle du 11 avril prochain, le Maire Luc Atrokpo, Chef d’équipe du parti UP pour la validation et l’installation des Comités Communaux de Campagne (CCC) et des Groupes de Campagne d’Arrondissement (GCA) dans la 19ème circonscription électorale, a procédé, le lundi dernier, à l’installation des CCC et GCA des communes d’Adjarra et de Sèmè-Podji. Pour la circonstance, l’édile de la ville de Cotonou était accompagné des Honorables Députés Clément Ebo, Euric Guidi et Léon Bokovè. Il démontre ainsi son engagement total en faveur de l’élection du duo Patrice de la mouvance Patrice Talon et Mariam Chabi Talata au soir du 11 avril 2021. Par ailleurs, le mardi 16 mars, il s’est prêté au même exercice dans la ville de Porto-Novo. Une occasion pour les membres de sa délégation et lui, de mettre en ordre de bataille les militants des cinq arrondissements que compte la ville capitale. « Au nom du présidium de l’Union Progressiste, je vous installe dans vos fonctions et vous envoie annoncer la bonne nouvelle à tous les électeurs de Porto-Novo pour une large victoire du duo Talon-Talata le 11 avril prochain », s’est adressé Luc Sètondji Atrokpo à l’endroit de chacun des comités installés. De retour à Cotonou, il a rejoint le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané et d’autres responsables de la mouvance présidentielle pour l’installation des coordinations de campagne du duo candidat Patrice Talon et Mariam Chabi Talata dans les 15ème et 16ème circonscriptions électorales.

Laurent D. Kossouho