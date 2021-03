Ligue Pro du Bénin/Zone B: Loto-Popo freine Dadjè Fc

Les joueurs de Loto Popo Fc

L’équipe de la Loterie Nationale du Bénin a battu Dadjè FC ce mercredi au stade de Lokossa marquant du coup, un coup d’arrêt à la formation de Djacotomey. 2 buts à 0 est le score qui a sanctionné ce match de la 11ème journée dans la zone Centre-Sud Ouest.

Les protégés du Directeur Général de la LNB, Gaston Zossou, ont renoué avec la victoire. Lors du match comptant pour la 11ème journée dans la zone Centre-Sud Ouest, ils ont tenu en respect la formation de Djacotomey, Dadjè Fc.

En effet, assoiffés de la victoire, ils ont assommé les joueurs de Dadjè. Bien présents aux duels, ils n’ont pas laissé de répit aux poulains de Patrick Agbégninou. Avec Stéphane Vignigbè, très remuant sur le flanc de l’attaque, Loto Popo a asphyxié toute la défense de Dadjè qui a multiplié les fautes dont celle de la 9e minute qui a occasionné un penalty qu’a transformé Zoulkaneri Séibou à la 10ème minute. 1-0, Loto Popo concrétise bien sa domination du début de la partie. Elle va poursuivre avec Tchando Yanséké, aux côtés de Patrick Sèdjamè et de Nourou Soualiou, qui ratissaient les balles pour alimenter le rapidement l’attaque. Et dans cet élan, ils permettent à Stéphane Vignigbé de revenir à la charge en marquant sur un tir repoussé par le gardien adverse. 2-0 après 25 minutes, la formation de la LNB devient la maîtresse du jeu. Obligeant les joueurs de Dadjè FC à courir derrière le score. Mais en vain. Puisque même au retour des vestiaires, les tentatives des « dadjès » n’ont pas abouti. Tant Rodrigue Fassinou, Imourane Ibrahim, Kader Touré (Arrière gauche) et Raouf Abalonorou (Arrière droit), et Douyème Batori, maître dans sa cage, ont veillé au grain.

Ainsi, après son faux pas à Tchaourou, Loto Popo s’impose et prend les trois points de la partie au coup de sifflet final de Rafiou Ligali qui a fait un match correct. Le Club de la maison qui fait chaque jour des heureux gagnants totalise désormais 18 points avec un goal-average plus 4. Loto-Popo consolide sa deuxième place avant d’aller à la conquête d’Espoir FC, le samedi prochain à Bohicon.

Anselme HOUENOUKPO