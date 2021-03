Saturnin ADEBO au lancement de la 2ème édition de la Semaine de la Photographie du Bénin : « Nous voulons ramener l’art au pied des populations pour les éduquer »

Le Promoteur de la SEPHOBE entouré par le Président de la branche audiovisuelle du Bénin et le Représentant du Maire, M. Richard Houssou

La ville de Porto-Novo a accueilli, ce lundi 15 mars 2021, la cérémonie officielle de lancement de la 2ème édition de la Semaine de la Photographie du Bénin en abrégé SEPHOBE. C’était en présence du Directeur de la culture et du patrimoine, monsieur Richard Houssou, représentant du maire de Porto-novo empêché. Les activités de ce festival se déroulent du lundi 15 au samedi 20 mars autour du thème « Education inclusive ».

Venus des départements de l’Ouémé-Plateau, les artistes photographes du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Mali, du Niger et du Togo ont participé à la Place Bayol de la ville de Porto-Novo au lancement officiel de la 2ème édition de la Semaine de la Photographie du Bénin (SEPHOBE). « C’est avec un grand plaisir qu’il vous dit merci d’avoir choisi Porto-Novo comme ville d’accueil de la deuxième édition de la semaine de la photographie du Bénin. » a déclaré le DCP, Richard HOUSSOU avant d’ajouter que la vision du Maire Charlemagne Yankoty est de faire de la photographie et de l’art en général le pion de son axe de développement pour les six ans de mandature sur le territoire de Porto-Novo. Après avoir rassuré les acteurs de l’art et de la photographie que les portes du Maire leur seront toujours ouvertes, le DCP Richard HOUSSOU a officiellement lancé au nom du Maire la deuxième édition de la SEPHOBE.

De son côté, Saturnin ADEBO promoteur de la semaine de la photographie du Bénin a fait remarquer que la SEPHOBE est un creuset créé par quelques jeunes photographes béninois dans le but de véritablement donner un sens à la photographie. Pour y parvenir, le creuset SEPHOBE s’est dit « nous pouvons véritablement éduquer, sensibiliser, nous pouvons dénoncer des faits qui minent notre population et maintenant apporter des solutions qu’il faut. » Ainsi Saturnin ADEBO et son équipe croient que l’art n’est pas juste pour des personnes de haut niveau. C’est pour cela qu’ils se sont engagés à ramener l’art jusqu’au pied des populations pour désormais les éduquer, dénoncer les faits, sensibiliser et promouvoir les talents des jeunes. La première journée a démarré par le lancement officiel et la visite des expositions photos. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi seront consacrés principalement aux formations et d’autres programmes. En outre, une visite guidée des sites touristiques de Porto-Novo est prévue pour le samedi matin. Au cours de cette visite, les artistes photographes venus de l’extérieur iront découvrir le patrimoine culturel de Porto-Novo. Le promoteur de la SEPHOBE informe qu’il leur sera permis de prendre des images pour en retour aller vendre les valeurs culturelles du Bénin, particulièrement de Porto-Novo dans leur pays respectif.

Fidèle KENOU