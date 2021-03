Lancement de la plateforme de recrutement du projet Pipeline Export Niger-Bénin: Une opportunité d’emplois pour la jeunesse béninoise

Le Ministre de l’Eau Samou Seidou Adambi

C’est le fruit de l’amélioration du climat des affaires et des bonnes relations diplomatique, économique, commerciale, amicale et fraternelle entre le Bénin et le Niger. Le projet de Pipeline export Niger-Bénin (PENB) vise la construction d’un système de transport des hydrocarbures pour exporter le pétrole brut du Niger et d’autres pays vers le marché international via le territoire béninois. Long de 1.980 kilomètres dont 685 sur le territoire béninois, le système traversera cinq départements à savoir : l’Alibori, le Borgou, les Collines, le Plateau et l’Ouémé pour plus de 150 villes et villages. La construction du système consistera à la réalisation de deux stations de pompage dont l’une à Gogounou et l’autre à Tchatchou dans la commune de Tchaourou et enfin, une station terminale à Sèmè-Kpodji. Et c’est pour parvenir à cette fin que le Ministre de l’Eau Samou Seidou Adambi, a procédé au lancement de la plateforme de recrutement. C’était le lundi 15 mars 2021 au ministère des Affaires étrangères, en présence du Directeur général de l’Apiex, Directeur général des hydrocarbures et plusieurs autres cadres de plusieurs ministères affiliés au projet étaient présents. Au total, 2308 postes sont à pourvoir sur 57 profils recherchés dans quatre différentes catégories à savoir : emploi cadres (27), ouvriers spécialisés (772), agents de sécurité (279) et emplois de soutien et ouvriers (1230). Une niche d’emplois pour le peuple béninois qui pourra s’inscrire sur le site https://emploi-pipeline.gouv.bj. Dans son intervention, le Ministre de l’Eau a exprimé la gratitude du Chef de l’Etat, Patrice Talon, à la société Wapco-Bénin pour leur disponibilité et la franche collaboration dont l’intérêt est de privilégier l’utilisation de la main d’œuvre locale béninoise dans les phases du projet. « C’est pourquoi, dans l’optique de garantir la transparence et l’équité dans le recrutement, le ministère de l’eau et des mines en collaboration avec la société Wapco-Bénin a élaboré une plateforme web pour permettre aux artisans de nationalité béninoise de s’inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction mais aussi, pour la phase d’exploitation de ce projet »,a-t-il expliqué. A l’en croire, ce projet devra générer près de 300 emplois permanents au titre des emplois-cadres, ce qui justifie l’un des défis du gouvernement qu’est la promotion de l’emploi et le développement économique. A la suite du ministre, le Directeur général des hydrocarbures et autres combustibles, Achile Hodéhou Adjeniya, a présenté les différents postes ouverts dans chaque catégorie.

Rastel DAN