Prière pour la paix: L’ONG Les Colombes de la Paix prie pour des élections apaisées

Samedi 13 mars, 9h. A la mosquée Centrale de Cotonou Jonquet, c’est l’heure des grands rassemblements. Sous la houlette de l’imam Ousman Ibrahim, des supplications montent vers le Très-Haut pour implorer sa miséricorde sur notre pays en ces moments sensibles. L’homme de Dieu entouré d’autres imams venus d’autres mosquées de Cotonou et de l’Atlantique, et devant les responsables du Bloc Républicain dont le Secrétaire Général National est représenté par l’ancien ministre d’Etat François Abiola, tient un discours de vérité. « Pour que nos prières montent vers Allah, il faut aussi que chacun chez lui à la maison dise aux jeunes de poser des actes de paix pendant cette période», laisse entendre le Recteur. Pour lui chaque homme et chaque femme doit mettre du sien dans cette œuvre nationale. « Pour sauvegarder la paix notre pays, a-t-il dit, nous devons décourager tous ceux qui sont vecteurs de violence. » Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes lui répondent en chœur par des signes d’approbations. Cette prière organisée par l’ONG Les Colombes de la paix se veut un appel à la communauté afin qu’elle agisse de toutes ses forces pour la sauvegarde de la tranquillité de tous. « Au regard de la période électorale et de l’actualité qui l’accompagne, toute personne éprise de Paix se doit de se ressaisir et d’intensifier ses prières afin que le pays passe cette précieuse étape dans la paix et que la concorde entre nous se poursuive », explique la porte-parole de l’ONG, Madame Waliath Wabi. Et d’ajouter : « nous devrons nous soutenir, nous donner la main, nous mettre en rang serré comme dans la prière afin de ne pas laisser satan nous infiltrer. » A tout ceci, la Présidente de l’ONG, Maroufatou Adjibi Zoumarou ajoutera les supplications de toute la communauté réunie. « Nous prions, nous supplions tous les citoyens, qu’ils soient du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, partout où ils seront, qu’ils soient des ambassadeurs de paix », a-t-elle dit. Car, explique-t-elle, sans cette paix, notre pays ne peut prétendre au développement. Mais Maroufatou Adjibi Zoumarou rappellera que le vote est un devoir citoyen que tout citoyen doit accomplir. Cette séance organisée par l’ONG Les Colombes de la Paix a été soutenue par le Bloc Républicain dont les mouvements de jeunes et de femmes n’ont pas manqué d’insister sur la nécessaire solidarité de tous en cette période sensible.

Olivier ALLOCHEME