Présidentielle de 2021: Le duo Kohoué-Agossa investi le samedi 20 mars prochain

Le duo Corentin Kohoué-Iréné Agossa, candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021, sera officiellement investi le samedi 20 mars 2021 à Allada. La cérémonie va se dérouler en présence de leurs militants et sympathisants, sous l’onction de plusieurs rois dont notamment sa Majesté Agonlinhossou Yètô Kandji, roi central d’Agonlin et sa Majesté Kpodégbé, roi d’Allada, rapporte Firstnewdotcom. Dans le cadre de cette investiture, Iréné Agossa, candidat au poste de vice-président de la République a été reçu, le vendredi 12 mars dernier au palais royal d’Allada. Après avoir partagé sa vision avec le roi d’Allada, sa Majesté Kpodégbé, ainsi que le niveau d’évolution des préparatifs de la cérémonie d’investiture du duo engagé pour la Restauration de la confiance, Iréné Agossa a reçu les bénédictions du roi d’Allada. Ceci, en présence du roi d’Agonlin qui a salué la courageuse décision de ce duo de l’Opposition. Les deux rois ont par ailleurs prodigué de sages conseils au duo afin que l’élection se déroule dans la paix. A en croire Iréné Agossa, l’alternance est possible et sera effective au terme du scrutin présidentiel du 11 avril 2021.

Laurent D. Kossouho