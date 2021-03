Préparatifs de la campagne pour la présidentielle du 11 avril 2021: L’UP installe les C.C.C et C.CA de Cotonou

Pascal Iréné Kouaki au côté de Arlette Bello Saïzonou, le chef du 1er arrondissement de Cotonou

Le plus grand parti politique à l’ère du système partisan, le Parti Union Progressiste (UP) est en train de mettre en place l’arsenal de campagne digne de son rang pour la réussite du duo de candidature Patrice Talon –Mariam Chabi Talata pour la présidentielle du 11 avril 2021. Ledit parti a procédé ce samedi 13 mars 2021 à l’installation non seulement des Coordinations Communales de Campagne (C.C.C) mais aussi des Coordinations de Campagne d’Arrondissement (C.C.A) dans plusieurs zones de la commune de Cotonou. C’était sous la présidence de Pascal Iréné Koupaki, membre du directoire de campagne du duo Talon-Talata.

Ils étaient un nombre de figures de proue du parti Union Progressiste à conduire ces séances d’installation des CCC et CCA dans la ville de Cotonou. Au-devant de la scène, le président Pascal Irénée Koupaki avec à ses côtés, les députés Sèdami Mèdégan Fagla, Patrice Agbodranfo Nbimè, de Randyx Ahouandjinou, 1er adjoint au maire de Cotonou, et du ministre Antoine Dayori. A la tête de l’équipe de supervision du Parti, chargée de procéder à la mise en place des pôles statutaires dérivés dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 Avril Pascal Koupaki a d’abord fait lecture des dispositions statutaires du Parti qui mettent en place ces organes et la mission qu’ils auront à accomplir. Il a ensuite rappelé aux militants l’objectif que vise l’UP en mettant en place cette organisation capitale dans la gestion de la campagne du duo Talon-Talata qui est que «le duo gagne au premier tour a 90% avec un fort taux de participation à 80%». Dans sa posture de chef de délégation Pascal Irénée Koupaki s’est assuré du caractère consensuel des choix des militants devant siéger dans ces différents Coordinations et Comités et aussi du respect de l’approche genre pour ressortir le côté sérieux et disciplinaire de l’UP. C’est bien avec cette démarche méthodique que la délégation a procédé à l’installation des 13 C.C.A des 13 quartiers du 1er arrondissement et à l’installation des 25 membres C.C.C du 1er arrondissement dont les activités seront coordonnées statutairement par le CA-1 Arlette Bello Saïzonou.

Même format dans le 4ème arrondissement de Cotonou

Après le 1er arrondissement de Cotonou, le Comité de supervision de l’UP que dirige le président Pascal Irénée Koupaki dans la 15ème circonscription électorale, avec à ses côtés, les députés Badirou Aguemon, Sèdami Mèdégan Fagla, Patrice Agbodranfo Nobimè, ainsi que Randyx Ahouandjinou, 1er adjoint au maire de Cotonou, et le ministre Antoine Dayori, a mis le cap sur le 4ème arrondissement de Cotonou. Dans cet arrondissement attendait une immense foule de militants UP disséminés dans les coordinations de campagne à installer pour la circonstance. Pascal Irénée koupaki, le superviseur de cette équipe est allé dans sa démarche méthodique pour raviver ces différentes troupes de guerriers électoraux par le rappel de leur mission taillée sur la mesure du principal objectif du Parti qui repose sur une déterminante ambition de faire réélire le président Talon à 90% à travers un taux de participation d’au moins 80%.

Sur l’œil vigilant de l’équipe de supervision, Pascal Irénée Koupaki a procédé à la validation après diverses vérifications de forme et de fond, des 17 membres de la Coordination Communale de Campagne (C.C.C) du 4ème arrondissement de Cotonou avec en même temps, ceux des Comités de Campagne d’Arrondissement (C.C A) de cet arrondissement avant de les installer par une succession d’ovation.

Pour confirmer que ce fut un samedi d’intenses activités politiques pour le plus grand Parti politique du Bénin, l’Union Progressiste (UP) qui actionne ses machines offensives pour étaler une fois encore sa suprématie sur la scène politique dans le cadre de l’élection présidentielle de cette année.

Yannick SOMALON