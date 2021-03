Meeting de l’aile dure de l’opposition à Parakou: Le Frd et le parti Les Démocrates réclament la libération de Réckya Madougou

Les responsables du Front pour la restauration de la démocratie ( Frd) ont tenu un géant meeting ce dimanche à Parakou pour exiger, entre autres, la libération immédiate de Reckya Madougou. Candidate recalée du parti Les Démocrates aux présidentielles d’avril prochain, elle est accusée de perturber le bon déroulement du scrutin présidentiel à travers des «actes terroristes» dont elle serait commanditaire. Incarcérée par la justice béninoise à la prison civile d’Akpromissrété depuis quelques jours, ses partisans estiment que les accusations qui lui sont portées ne la ressembleraient pas. « Je connais Reckya Madougou depuis 20 ans. Sa place n’est pas en prison. Elle n’est pas une terroriste. Elle n’est rentrée au pays que pour se mettre au service de son peuple» a déclaré hier au meeting, le professeur Joël Aivo, dont le dossier de candidature au poste de président de la République a été également rejeté par la Cena. Pour lui, la priorité Num 1 du Frd aujourd’hui est « d’aller chercher Reckya Madougou là où elle est.» A propos des élections présidentielles en vue, il fera savoir aussi que « quels que soient les états d’âme du régime en place, l’élection présidentielle se déroulera avec les deux duos du FRD et des Démocrates.’ Il a aussi déploré ceci:» Nous sommes à quelques jours de la fin d’un mandat présidentiel et en lieu et place des idées et des projets de société, ce sont des convocations qu’on nous envoient». Son colistier également recalé à ces présidentielles, Moïse Kerekou était également au rdv de Parakou ce dimanche. Après avoir harangué la foule, ce fils du feu Général Mathieu Kerekou, ex chef de l’État a martelé que « le combat de l’opposition est un combat pour la paix, et qu’il n’y a pas de développement sans la paix. Il n’a pas manqué de rappeler les trois exigences de l’opposition : la libération de Rékyath Madougou, des élections inclusives, libres et transparentes et la tenue des assises nationales.

Christian Tchanou