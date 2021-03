Célébration au niveau communal de la Journée Internationale de la Femme: Le Maire Angelo Ahouandjinou confirme son attachement à l’épanouissement de la gent féminine

Le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou

Sous le leadership du Maire Angelo Évariste Ahouandjinou, le conseil communal d’Abomey-Calavi a marqué son territoire le vendredi 12 mars 2021, de la célébration de la 44e édition de la Journée Internationale de la Femme dans la cité-dortoir. C’est la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi qui a servi de cadre à ladite célébration en présence des femmes, cadres et autorités de la localité.

Sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », Adjointes au maire, conseillères communales, cadres de la mairie et femmes venus des 09 arrondissements de la Commune ont célébré de façon solennelle la gente féminine. Plusieurs personnalités entre autres les Députés Nestor Noutaï, Norbert Ahivohozin, Boniface Yehouetome,le Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, la DAM Christelle Sènamy Dan, les conseillères communales Jeanne Assocle, Epiphanie Wandji, Edmonde Foton et beaucoup d’autres femmes leaders ont également pris part à cette célébration du leadership des femmes d’Abomey-Calavi. François-Thérèse Kora Première Adjointe au Maire et Présidente du comité d’organisation a souligné l’importance du thème choisi qui renvoie vers la responsabilité individuelle et collective de la gent féminine. Certes, la femme béninoise qu’elle soit urbaine ou rurale, souffre mais il est question aujourd’hui pour elle représentée à plus de 52% de la population, de se battre davantage afin de prendre toute sa part de feuille dans l’édification d’un Etat où il fera davantage bon vivre pour nous tous et faire prospèrer la nation a fait savoir la PAM. C’est l’occasion pour elle de saluer les réformes engagées par le Gouvernement de SEM Athanase Guillaume Patrice Talon dans le domaine politique qui apporte désormais une place de choix aux femmes. «En effet, la révision de la constitution a permis d’intégrer de nouvelles mesures en faveur de l’égalité entre genres. La loi électorale prévoit des dispositions spéciales pouvant favoriser la promotion et l’amélioration de la représentation de la femme au sein des assemblées parlementaire, communale, municipale et locale » dit-elle dans son intervention. Pour sa part, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou invité pour lancer les hostilités de cette célébration, a exprimé ses sentiments de prendre la parole en ce jour choisi pour célébrer au niveau communal la Journée Internationale des droits des femmes édition 2021. Il a rendu hommage à toutes les femmes qui ont effectué le déplacement pour honorer de leur présence aux manifestations. Pour lui, cette journée vise à célébrer les réalisations sociale, économique, culturelle et politique des femmes. « La pertinence de cette thématique se justifie également par les nombreuses actions menées par les femmes dans la lutte contre la pandémie planétaire qui les a souvent mises au premier rang des actions entreprises dans le cadre de la prise en charge des victimes de ce fléau mondiale» a montré l’autorité communale. Cette thématique vise de ce fait, la réalisation des objectifs de développement durable notamment l’objectif 5 intitulé « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Elle envisage donc l’égalité entre l’homme et la femme; l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles; et des discriminations basées sur le sexe. Cela constitue l’un des enjeux majeurs à relever pour y parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans Covid-19 va-t-il préciser. Satisfaite de la gestion participative que fait montre les hommes du conseil communal en l’occurrence le maire Angelo Evariste Ahouandjinou, François-Thérèse Kora Première première Adjointe au Maire de la mairie d’Abomey-Calavi a exhorté tous les hommes à lui emboîter le pas en jouant convenablement leur rôle dans la revendication des droits des femmes.

Alban Tchalla (Stag.)