Audience entre Patrice Talon et le Major-Général Dagvin Anderson: La lutte contre le terrorisme au cœur des échanges

Vue panoramique de la salle d’audience lors des échanges

Le chef d’Etat béninois, Patrice Talon, a reçu, le jeudi 11 mars 2021 au Palais de la Marina, le Major-Général Dagvin R. M. Anderson, Commandant des Forces spéciales au commandement des Etats-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US-Africom). En visite de travail au Bénin, sa délégation et lui ont échangé avec le Chef de l’Etat béninois sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire entre les deux pays. C’était en présence de Patricia Mahomey, Ambassadeur des États-Unis au Bénin, Aurélien Agbenonci, ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, son collègue Fortunet Alain Nouatin de la défense nationale, du Colonel Bertin Bada, Directeur de Cabinet Militaire du Président de la République, du Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises et du Colonel Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-major général de l’Armée de terre.

Très préoccupés par la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, les États-Unis se sont engagés à renforcer la coopération militaire entre le Bénin et le pays de l’Oncle Sam. Ainsi, lors des échanges, le Major-Général Dagvin R. M. Anderson, a évoqué l’assistance et les appuis de son pays aux forces de défense et de sécurité du Bénin. « Nous avons discuté avec le Président de la République sur comment nous allons collaborer pour combattre le terrorisme. Comme vous le savez déjà, nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays de l’Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aucun pays n’est capable de faire face seul à ce fléau. Notre objectif est de voir dans quelle mesure nous pouvons aider le Bénin dans la formation, l’élaboration des stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme », a-t-il déclaré. Le Major-Général Dagvin R. M. Anderson a également remercié le Chef de l’État pour sa disponibilité et son sens d’écoute.

Le ministre des affaires étrangères, Monsieur Aurelien AGBENONCI qui a introduit la délégation au cabinet du Chef de l’Etat a souligné la convergence des points de vue et annoncé que le Bénin est prêt à participer à toute action de lutte contre le terrorisme et la violence. Il a réitéré la volonté du Président Patrice TALON de renforcer les capacités des forces armées béninoises avant de rappeler les réformes en cours dans ce secteur. Il a aussi révélé que le gouvernement du Bénin est prêt à prendre sur ses ressources propres pour donner sa quote-part dans le cadre d’un projet commun relatif à l’assistance américaine. Pour sa part, Madame Patricia MAHOMEY, Ambassadeur des États-Unis près le Bénin a fait savoir que les États-Unis et le Bénin, en tant que partenaires, devront ensemble affronter cette menace transfrontalière qu’est le terrorisme.

Yannick SOMALON