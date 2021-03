En fin de mandat comme Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’AO: Aurelien Agbénonci loue les mérites de Mohamed Ibn Chambas

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel est arrivé au terme de son mandat. Mohamed Ibn Chambas, comme c’est de lui qu’il s’agit, a été loué pour son leadership et le dévouement dont il a fait preuve durant son mandat, à travers ses interventions dans l’espace régional. C’était à l’occasion d’une audience à lui accordée par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci, le lundi 8 mars 2021. « Sa grande expérience dans la gestion des questions internationales a fait de lui un interlocuteur particulièrement apprécié au Bénin », a indiqué le Ministre. A l’en croire, le Représentant spécial Ibn Chambas a marqué de manière fortement positive l’ensemble des pays de la sous-région durant son mandat. Avant de prendre cette responsabilité au niveau des Nations-Unies, Mohamed Ibn Chambas a dirigé la Commission de la CEDEAO. « Cela lui a donné une capacité de connaître de l’intérieur les problèmes de la sous-région puisqu’il est ghanéen. Cette aptitude lui a permis d’être un interlocuteur écouté et respecté dans tous les pays de notre sous-région. Nous continuerons par solliciter son savoir-faire et son expérience », a-t-il ajouté. Fier de cette marque de reconnaissance, Mohamed Ibn Chambas a réitéré le soutien des Nations-Unies aux efforts consentis par le Bénin, pour son développement et la sauvegarde de sa démocratie. « Je suis venu aussi dire au revoir à mon frère. Je suis au terme de mon mandat en tant que Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Je souligne que les Nations-Unies resteront aux côtés du Bénin… Le Bénin peut continuer de compter sur les Nations-Unies », a précisé Ibn Chambas. Il faut noter que cette rencontre a été l’occasion pour les deux personnalités d’échanger sur des sujets de grand intérêt non seulement pour le Bénin mais aussi pour la sous-région et sur le plan international. Ces sujets sont relatifs à la sécurité, à la situation sanitaire liée à la Covid-19 et aux préparatifs de l’élection présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Elles ont aussi abordé des questions liées aux défis du développement, à l’emploi des jeunes.

Rastel DAN