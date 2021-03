Célébration de la JIF 2021: Les femmes du ministère du Plan saluent la promotion du leadership féminin par Bio Tchané

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané recevant le cadeau des femmes de son ministère

Les femmes du Ministère d’État chargé du Plan et du Développement n’ont pas voulu rester en marge des manifestations de la 26ème édition de la Journée Internationale de la Femme (JIF). Elles ont marqué cette célébration avec une série d’activités sous la présidence de leur ministre Abdoulaye Bio Tchané qu’elles ont félicité et remercié pour son engagement dans la promotion du leadership féminin au sein de son ministère. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée ce jeudi 11 mars 2021 au Golden Tulip de Cotonou.

« Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». C’est le thème choisi par la communauté internationale et retenu par les femmes du ministère du plan et du développement qui ont célébré avec faste l’édition 2021 de la journée internationale de la femme. A l’entame de la cérémonie, la secrétaire générale du ministère, présidente du comité d’organisation Madame Armelle Ahamidé Méangoua a fait l’historique de cette journée qui s’inscrit dans un processus qui a commencé au niveau international en 1975. Elle soulignera également que le thème de cette année met l’accent sur le rôle que doivent jouer les femmes dans le monde aujourd’hui marqué par la pandémie de la Covid 19. Armelle Ahamidé Méangoua mentionnera ensuite les différentes actions posées par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané à la tête du ministère du Plan depuis cinq ans en faveur des femmes. Pour elle, les femmes du ministère ont contribué à l’élaboration du plan de riposte contre le Coronavirus au sein du ministère, plusieurs femmes ont été promues à des postes de responsabilité et associés aux instances de décisions, a-t-elle précisé prenant son propre exemple, la première femme à être nommée secrétaire générale dans ce ministère. Toutes choses qui ont contribué à la promotion du leadership féminin, a-t-elle salué. Armelle Ahamidé Méangoua a par la même tribune, réitéré l’engagement des femmes du ministère à œuvrer pour un monde meilleur.

Procédant à l’ouverture officielle de cette célébration, le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané a précisé que : « Le gouvernement du Bénin a pris toutes les dispositions pour que le leadership féminin soit remarqué dans tous les secteurs du pays. » Il a, à cet effet, rappelé quelques actions du gouvernement qui soutiennent cette thèse à savoir : le programme Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), le Microcrédit Alafia, le projet Sweed etc… « La plupart des mesures de ripostes contre la Covid-19 ont été prises pour préserver les couches les plus vulnérables, notamment les femmes. … Je peux vous garantir aussi que désormais, les femmes auront 24 sièges à l’Assemblée Nationale. Cela a été inscrit parmi les réformes de la révision de la constitution », a-t-il rassuré. Le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a pour finir, appelé ses collaborateurs (Directeurs centraux et techniques), à faire de plus en plus de places aux femmes.

Des séances d’IEC et de dépistage de la Covid 19 sont prévues au cours de cette célébration qui a été agrémentée par deux communications qui ont porté sur les thèmes intitulés : « Impact de la Covid-19 et ses variantes (britannique et sud-africain) : Quels stratégies et apports nutritionnels pour y faire face ? » ; « Leadership féminin : Comment concilier vie privée et vie professionnelle ? ».

Yannick SOMALON