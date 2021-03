Ambassade du Bénin à Paris: Le financement des PME au Bénin par la diaspora en Europe au cœur des débats

L’Ambassade du Bénin près la République française, de concert avec les institutions internationales de financement de projet et le Forum des Diasporas africaines, a organisé le mercredi 10 mars 2021, le tout premier webinaire sur les opportunités du financement des PME au Bénin. Cette rencontre virtuelle a permis aux investisseurs et entrepreneurs de prendre connaissance des solutions adéquates que propose le Conseil Présidentiel pour l’Afrique dans ce domaine et les réalisations du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) pour la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

« Financement des PME au Bénin : quelles opportunités pour les investisseurs potentiels ?». C’est autour de cette thématique que se sont déroulées les activités entrant dans le cadre de cette rencontre virtuelle initiée par S.E.M. Eusèbe Agbangla, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République française. Plusieurs activités déclinées en trois panels ont meublé cette rencontre en ligne qui a réuni les entrepreneurs de la diaspora , les principaux responsables béninois de gestion des PME/, les institutions de financement de projet comme la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) au Bénin, l’Agence des Banques Populaires pour la Coopération et le Développement (ABPCD), la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance), Expertise France et les représentants du Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA) et M. Patrice Anato , Député à l’Assemblée Nationale Française et Président du « Forum des Diasporas africaines ». Dans son allocution d’ouverture, l’Ambassadeur Agbangla pense que les travaux de cette rencontre sont en adéquation avec la vision du gouvernement béninois, laquelle consiste à faire du Bénin une économie résiliente et durable. « Le Gouvernement du président Patrice Talon a fait l’option depuis 2016 d’accorder 61% de la réalisation de son Programme d’actions,» Bénin Révélé «, au secteur privé ». Un choix qui selon lui est meilleur, car la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises est devenue indispensable pour faire du Bénin une économie résiliente et durable. C’est dans cette même logique qu’intervient « la mise en vigueur par le Gouvernement béninois en mars 2020 de la Loi sur la promotion et le développement des micros, petites et moyennes entreprises en République du Bénin et des opportunités d’encadrement de financement qui les accompagnent » a rappelé M. Agbangla avant d’insister sur la main tendue du Président Talon « à ses compatriotes entrepreneurs de la diaspora, pour apporter aussi leur pierre à la construction de la Nation en pleine renaissance ». À sa prise de parole, Alexandre Houedjoklounon, Directeur Général de l’ANPME a présenté les mécanismes d’appui et de financement des PME/PMI au Bénin et les conditions d’accès aux financements des structures mises en place par le Gouvernement béninois. Il a mis l’accent sur l’impact positif des réformes sur l’environnement des affaires. Dans son intervention, il a également mis en exergue, la réponse du gouvernement avec la riposte anti Covid aux PMU traduite par la ligne de garantie la ligne de refinancement des SFD et les mesures spécifiques au secteur agricole. Madame Cathérine Barbéro, Directrice Générale de l’Agence des Banques Populaires pour la Coopération et le Développement, a quant à elle, fait un décryptage de la loi 2020-03. Une loi-cadre nécessaire dans l’accompagnement des entrepreneurs et dont le contenu général fixe les grandes orientations de sa politique de promotion et de développement des MPME du Bénin.

Alban Tchalla (stag)