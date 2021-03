4ème mandature du conseil communal d’Abomey-Calavi : L’équipe que dirige Angelo Ahouandjinou fait ses preuves

Grâce à une diplomatie offensive, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou mobilise davantage les organismes internationaux en partenariat avec l’Etat béninois autour des questions de développement de la Commune d’Abomey-Calavi. Installée depuis le mois de juin 2020, la 4ème mandature du conseil communal d’Abomey Calavi s’impose par ses actes et s’organise au mieux pour insuffler une nouvelle dynamique à la cité de Fofo Djaka. En effet, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi incite depuis juin 2020 une nouvelle dynamique à la coopération décentralisée pour le développement de la cité-dortoir. Par sa proximité avec ses administrés et sa gestion participative de la gouvernance locale, l’autorité communale amène les organismes internationaux à s’intéresser davantage à sa Commune. Ces derniers s’engagent à accompagner par des actions concrètes la 4e mandature du conseil communal qu’il a l’insigne honneur de présider. Ce fut le cas de l’ONG Aide et Action spécialisée dans la promotion d’une éducation de qualité.

A l’instar de plusieurs autres communes du Bénin, l’ONG a inscrit la ville d’Abomey-Calavi dans un vaste programme relatif à la mise en oeuvre de son plan d’action stratégique à l’horizon 2030. Il s’agit des projets d’Appui à la Gouvernance et aux Initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin (AGIR-BENIN).

Dans ce cadre, la Commune d’Abomey-Calavi vient de bénéficier des projets de construction de latrines, d’électrification solaire et d’équipement en matériels informatiques au profit des Ecoles Primaires Publiques de Golo-Djigbé, de Gbétagbo et d’Adjagbo. A ce jour, les travaux sont terminés et réceptionnés. En moins de 9 mois, la coopération décentralisée porte déjà ses fruits sous l’égide du Maire Angelo Evariste Ahouandjinou et son conseil communal. Beaucoup d’autres actions se mènent pour sortir les apprenants et les enseignants de la Commune de la précarité des infrastructures scolaires. Toutes choses qui font de la commune d’Abomey Calavi une localité prisée par les Béninois de tous les horizons, une localité où il fait de plus en plus bon vivre. Dans cette dynamique, le maire de la commune d’Abomey Calavi s’engage au quotidien pour une amélioration permanente et progressive des conditions de vie des populations.

