Tournée à l’intérieur du pays: Le duo Djemba-Hounkpè dans un langage de vérité à Savè, Dassa et Parakou

Le duo Djemba/Hounkpè

Le duo Allassane Soumanou Djemba/ Paul Hounkpè pour la course aux présidentielles de 2021 a poursuivi ses échanges avec les populations de Savè, Dassa et Parakou ces derniers jours. Face aux multiples questions qui se posent à leur sujet, les deux hommes forts du parti Fcbe ont tenu un langage de vérité partout où ils sont passés. » Tous ceux qui disent de boycotter les élections, ce sont les complices de Talon. Avec le boycott, il va facilement se faire élire. C’est le piège à éviter comme le cas en Côte d’Ivoire, » a averti lundi dernier à Savè, Djemba, candidat au poste de président de la République. Il a aussi tenu à dire ceci : *ceux qui disent que nous sommes avec Talon, ce sont les ennemis du peuple. Ils disent ça pour vous décourager. Si vous ne votez pas pour nous, Talon va rempiler. C’est ce qu’ils veulent. Ne vous laissez pas tromper. Votez pour nous et nous prendrons le pouvoir. »

A l’étape de Dassa Zoumè, le colistier de Djemba, Paul Hounkpè candidat au poste de vice-président de la République a demandé aux populations de creuser l’écart le jour du vote pour éviter toute margouilles. » Le fauteuil présidentiel ne se gagne qu’en 5 ans et on va gagner et laisser un autre s’asseoir » a-t-il aussi laissé entendre. Partout où ils sont passés dans les Collines, l’accueil des populations fut très chaleureux. A Dassa, le duo Fcbe n’a pas manqué d’aller rendre une visite de courtoisie au roi de la commune pour recevoir ses bénédictions.

Ils ont poursuivi leur périple ce mardi dans le département du Borgou, précisément à Parakou. Une étape tout aussi époustouflante que les précédentes avec des populations enthousiasmées et des militants surexcités qui criaient : » Djemba Président ! Djemba Président ! »

Christian Tchanou