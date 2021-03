Présidentielle d’Avril 2021: L’équipe de campagne de l’UP pour la victoire du duo Talon-Talata connue

Le parti Union Progressiste, le plus grand au Bénin depuis la réforme du système partisan en 2019 a rendu publique l’équipe de campagne qu’il a mise en place pour accompagner le candidat Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2021. A travers une décision en date du jeudi 04 mars 2021, l’UP avait déjà désigné son directeur de campagne pour le compte du scrutin présidentiel prochain. Ce dernier en la personne de l’honorable Gérard Gbenonchi sera assisté de six (06) responsables de pôles et deux (02) rapporteurs, tous nommés par le parti. Cette équipe que va coordonner le directeur national de campagne pour le duo de la mouvance aura pour mission d’élaborer la stratégie de campagne de l’Union Progressiste, de travailler avec les coordonnateurs départementaux et de ratisser large pour la victoire du duo Talon Talata.

Voir ci-dessous, la composition de l’équipe de campagne de l’UP

Secrétaire et directeur national de campagne : Gérard Gbenonchi ;

Responsables de pôles

Responsable du pôle chargé de l’accueil : Christelle Houndonnougbo Alioza ;

Responsable du pôle chargé de l’administration des élections : l’ancien ministre Désiré Adadja ;

Responsable du pôle finance : Nestor Noutaï ;

Responsable du pôle chargé de la logistique : le député de la quinzième circonscription électorale Badirou Aguemon ;

Responsable du pôle chargé des Organisations de masse : l’ancien ministre Lazare Sèhoueto ;

Rapporteurs

Premier rapporteur : Crespin Guidi ;

Deuxième rapporteur : Nancirou Adam.

Yannick SOMALON