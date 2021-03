Présidentielle d’Avril 2021: Le BR sort son équipe de campagne

Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, le parti politique de la mouvance Bloc Républicain a dévoilé les membres composants son équipe de campagne. Cette équipe éparpillée sur toute l’étendue du territoire, sera chargée de conduire à la victoire le duo Talon-Talata.

Sous la direction de son Coordinateur National le ministre Abdoulaye Bio Tchané et l’œil vigilant des membres du bureau, les leaders de cette grande formation politique ont refondu une équipe dynamique pour la victoire éclatante du duo Talon-Talata. Cette équipe conduira la campagne dans les 24 circonscriptions que compte le Bénin. Pour l’organisation nominative de la coordination nationale, Abdoulaye Bio Tchané est le Coordonnateur National; le premier rapporteur Janvier Yahouédéhou est chargé de la communication et des médias. Le deuxième Rapporteur Barthélemy Kassa est lui chargé du processus électoral. Quant aux deux autres rapporteurs dont le troisième est Jean François A. Abiola et le quatrième Adam Bagoudou, ils sont chargés respectivement de la gestion du contentieux et de la logistique ainsi que du matériel. Les 12 autres membres actifs du BEN au niveau des circonscriptions électorales se présentent comme suit:

1ère circonscription

Coordonnateur : ARIFARI Nassirou Bako

1er Rapporteur : DANDAKOE Inoussa

2ème Rapporteur : ISSA DANTONKA Salifou

3ème Rapporteur : SANGARE Astou

2ème Circonscription

Coordonnateur : KATE Sabaï

1er rapporteur : BANI SAMARI Saïdou

2ème Rapporteur : OROU GUIWA Gaston

3ème Rapporteur : KAKORE Dama Lamatou

3ème Circonscription

Coordonnateur : BANGAN Gilbert

1er Rapporteur : KIANSI Yantibossi

2ème Rapporteur : NAMBIMA Laurent

3ème Rapporteur : N’TCHA Bibiane

4ème Circonscription

Coordonnateur : GOUNOU Abdoulaye S.

1er Rapporteur : KEREKOU Modeste

2ème Rapporteur : N’TCHA Christiane

3ème Rapporteur : DAOUDA Mohamed

5ème Circonscription :

Coordonnateur : TOGNI Cyprien

1er Rapporteur : HOUNGNIGBO Bernard

2ème Rapporteur : NOUNANGNONHOU C. Télesphore

3ème Rapporteur : HADONOU Inès

6ème circonscription :

Coordonnateur : SOKPOEKPE Nathanaël,

1er Rapporteur : YEHOUENOU Jules

2ème Rapporteur : DEGBO KOBO Pierre

3ème Rapporteur : SAVI Viviane

7ème Circonscription

Coordonnateur : ADAM SOULE Aurélie

1er Rapporteur : KORA GOUNOU Zimé

2ème Rapporteur : SOUROKOU Bio

3ème Rapporteur : MAMA Machioudou

8ème circonscription

Coordonnateur : GBADAMASSI Rachidi

1er Rapporteur : ADAMBI Sam

2ème Rapporteur : BABA MOUSSA Mariam

3ème Rapporteur : TAMBA Mariétou

9ème circonscription

Coordonnateur : OKOUNDE Jean-Eudes

1er Rapporteur : LAOUROU Grégoire

2ème Rapporteur AKPOVI Eustache

3ème Rapporteur : KOTCHARE Parfaite

10ème circonscription

Coordonnateur : DEGLA Benoît

1er Rapporteur : AKPONA Paulin

2ème Rapporteur : DJAGOUE Jacques

3ème Rapporteur : YABA Lucie

11ème circonscription

Coordonnateur : TOGBEVI Honfin Gabriel

1er Rapporteur : SOSSOU Casimir

2ème Rapporteur : AKPA Thierry

3ème Rapporteur : AMOUNZOUN Emma

12ème Circonscription

Coordonnateur : GBAHOUNGBA David

1er Rapporteur : ACAKPO Vincent

2ème Rapporteur : N’SOUGAN Maurice

3ème Rapporteur : AHOUSSI Gisèle

13ème Circonscription

Coordonnateur : ZOUMAROU W. Mamoudou

1er Rapporteur : ASSOUMA Shadya

2ème Rapporteur : NOUHOUM Bida

3ème Rapporteur : YERIMA Silifatou

14ème Circonscription

Coordonnateur : SEIBOU Assane

1er Rapporteur : MOUSSA Kamal

2ème Rapporteur : MOUSTAPHA Zacharie

3ème Rapporteur : AFFO Alice

15ème Circonscription

Coordonnateur : GBADAMASSI Kader

1er Rapporteur : BADAROU Alimatou

2ème Rapporteur : PADANOU Ambroise

3ème Rapporteur : WABI Waliath

16ème Circonscription

Coordonnateur : AHYI Chantal

1er Rapporteur : VIDEGLA Auguste

2ème Rapporteur : OUSMANE Ibrahim

3ème Rapporteur : MARIANO Serges

17ème Circonscription

Coordonnateur : ANANI Joseph Anmavi

1er Rapporteur : DAH TOSSOU Kokou

2ème Rapporteur : TOSSOU Romuald

3ème Rapporteur : HOUNZOUKIN Amélie

18ème Circonscription

Coordonnateur DAGNIHO Rosine

1er Rapporteur : NOUANTIN Etienne

2ème Rapporteur : AMOUSSOU Benoit

3ème Rapporteur : FANTODJI Stanislas

19ème Circonscription

Coordonnatrice MATHYS Adidjatou

1er Rapporteur : MIGAN Jacques

2ème Rapporteur : FONTON Noël

3ème Rapporteur : LAYINKA Latifou

20ème Circonscription

Coordonnateur : GBENOU Paulin

1er Rapporteur : KOUWANOU Mathias

2ème Rapporteur : DEHOUMON Paul

3ème Rapporteur : ADANDE Constantine

21ème Circonscription

Coordonnateur : BISSIRIOU Awaou

1er Rapporteur : FAGBOHOUN Karamatou

2ème Rapporteur : DOHOU Raymond

3ème Rapporteur : FATON Oscar

22ème Circonscription

Coordonnateur : ADOUN Hilaire

1er Rapporteur : OLIHIDE Clotaire

2ème Rapporteur : ODOUBIYI Akim

3ème Rapporteur : LALEYE Faustine

23ème Circonscription

Coordonnateur : SADO Nazaire

1er Rapporteur : GLIDJA Judith

2ème rapporteur : ATCHAWE Dominique

3ème Rapporteur : GUEDEGBE Chantal

24ème Circonscription

Coordonnateur : HEHOMEY Hervé

1er Rapporteur : YAHOUEDEOU Janvier

2ème rapporteur : SONON Gustave

3ème Rapporteur : DAGNIHO Floriane

Alban Tchalla (stag)