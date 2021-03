Journée Internationale de la Femme au Bénin: Brice Hondi et Irène Françoise Béhanzin célèbrent les femmes artisanes de Cotonou

La troisième adjointe au maire au côté du président Brice Hondi lors de la cérémonie

Les femmes artisanes membres de la Plateforme de Communication du Réseau des Artisans de Cotonou ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée Internationale de la Femmes édition 2021. Elles ont été honorées le lundi dernier lors d’une célébration festive organisée par le PDG du groupe ADECO Brice HONDI avec le soutien du maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo qui s’est fait représenter à l’occasion par la Troisième Adjointe au Maire Madame Irène Françoise BEHANZIN.

Invitée d’honneur de cette manifestation organisée au Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou, la Troisième Adjointe au Maire Madame Irène Françoise BEHANZIN s’est jointe aux Femmes de l’ONG ADECO pour partager ensemble avec elles ces moments de joie, de réjouissance et d’allégresse. A travers cette cérémonie, Brice HONDI a témoigné ainsi son attachement à la promotion de la gent féminine et au respect des valeurs qu’elle incarne. Rappelant la pensée du grand homme d’Etat Mao Tsé-Toung qui déclarait : « les Femmes sont la moitié du Ciel », le Président de l’ONG ADECO a rendu un hommage mérité à toutes les femmes artisanes notamment celles qui sont membres de la Plateforme de communication. « Je suis convaincu aujourd’hui plus qu’hier que nous ne pourrions bâtir un Bénin meilleur et solide sans la participation de nos braves dames et jeunes filles des villes et tréfonds du Bénin », a laissé entendre Brice Houndi qui poursuit : « Permettez-moi également de signaler que la lutte contre la maltraitance des femmes préoccupe l’ONG Club Excellence ADECO à plus d’un titre. A cet effet, nous nous investissons depuis de nombreuses années dans la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes. Notre objectif est de parvenir à un monde d’équité et de respect à l’égard de la gent féminine ».

La Troisième Adjointe au Maire les a rassurées que des dispositions seront prises par le Maire de Cotonou Luc S. Atrokpo en faveur de leur bien-être et de la promotion de leurs œuvres. « La promotion de l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et l’élimination de la violence basée sur le genre constituent des préoccupations majeures pour le Maire Luc Sètondji Atrokpo et son équipe », a-t-elle précisée avant de rappeler que « la journée internationale de la femme est devenue une date permettant de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, la politique et l’économie ». Raison pour laquelle « …Nous devons nous battre pour l’amélioration des conditions de vie des femmes notamment des artisanes de Cotonou, afin de leur permettre de contribuer au développement de notre cité commune », a-t-elle ajouté au nom du Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo. Satisfaites des nombreuses œuvres et initiatives du PDG en leur faveur, les femmes lui ont réitéré leurs soutiens pour l’accomplissement de sa vision.

Yannick SOMALON