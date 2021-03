Economie et finances: Romuald Wadagni présente les progrès réalisés depuis 2016

Invité sur l’émission Zapping229 du dimanche dernier, le Ministre de l’économie et des finances a exposé les réformes majeures engagées depuis 2016 et les résultats obtenus. Selon ses explications, l’augmentation du nombre des bénéficiaires des bourses a été possible, car les réformes ont permis de mettre fin au détournement des fonds. « La dématérialisation du versement des bourses a permis de dénicher plus de 3000 faux boursiers. Nous avons dû faire doubler le nombre de bénéficiaires de bourses sans aucune augmentation de la cagnotte. L’argent était volé », a-t-il fait savoir. Pour lui, aujourd’hui, le Bénin n’a aucun complexe à affronter n’importe quelle Institution financière internationale pour la mobilisation des ressources externes. Quant au paiement des pensions des fonctionnaires à la retraite, le Ministre a expliqué qu’en 2016, ils devraient attendre plus de 2 ans avant de toucher ces fonds. Mais, aujourd’hui, grâce aux réformes, le Bénin est le seul pays dans l’espace Cedeao où lorsque le fonctionnaire va à la retraite en janvier, déjà en février, il touche sa pension. Sur le plan de la réforme relative aux voyages officiels, il a révélé que le Bénin économise 13 milliards chaque année. « Cette économie est mise au niveau des cantines scolaires pour nos enfants. Chaque année, les cantines scolaires ont besoin de 14 milliards », a-t-il laissé entendre. Au niveau de l’organisation des examens et concours, des dépenses fictives étaient effectuées, a fait savoir l’argentier national. Et là également, le Gouvernement a réussi à économiser 5 milliards et pourtant les examens s’organisent toujours. Par ailleurs, il a déclaré qu’en 2016, le Bénin n’était pas connu des marchés financiers. Mais depuis l’accession du régime de la Rupture au pouvoir, un travail a été fait pour améliorer la crédibilité du pays sur la scène internationale. « En 2018 par exemple, nous avons levé 230 Milliards pour le projet asphaltage sur 10 ans avec un taux d’intérêt de 5%. C’est historique ». En 2018, nous avons effectué une opération magique unique de reprofilage qui nous a permis de gagner 50 millions d’euros. Nous avons levé 170 milliards sur 12 ans avec un taux d’intérêt de 3%. Ce fonds a servi au paiement des dettes qui étaient là avant notre prise de pouvoir », a affirmé Romuald Wadagni, Ministre de l’économie et des finances.

Laurent D. Kossouho