Leadership féminin et Covid-19: Monique Ouassa Kouaro évoque les impacts sur les activités des femmes

La Directrice du LAAEDD, Monique Ouassa Kouaro

Dans le cadre de la célébration de la JIF 2021, la Directrice du LAAEDD, Monique Ouassa Kouaro Maître de conférences (Cames), Enseignante / Chercheure à l’Université d’Abomey-Calavi, a organisé le vendredi 05 Mars 2021, la conférence du mois de Mars dudit labo. Cette conférence qui a eu lieu dans la salle virtuelle du LAAEDD à l’Université d’Abomey-Calavi a été l’objet d’une étude comparative des femmes revendeuses de Djougou et de Cotonou.

Face à la pandémie de la Covid-19 au Bénin, les femmes revendeuses développent des stratégies de survie de leurs Activités Génératrices de Revenus (AGR) à Djougou et à Cotonou. C’est donc cette nouvelle stratégie qui a fait l’objet de la conférence organisée par la Directrice du LAAEDD, Monique Ouassa Kouaro sur le thème : «Leadership féminin et stratégie de résilience face à la Covid-19 au Benin. Etude comparative des femmes revendeuses de Djougou et de Cotonou». Selon la Directrice du LAAEDD, les AGR occupent une place importante dans la vie socio-économique des femmes. Cependant, depuis l’avènement de la pandémie de la Covid-19, ce secteur connait un grand bouleversement. Le leadership déployé par les femmes pour maintenir leurs activités malgré la pandémie de la Covid-19, a suscité un intérêt majeur pour cette recherche. A l’en croire, cette communication vise à analyser le leadership des femmes face à cette pandémie de la Covid-19 sur le maintien de leurs activités génératrices de revenus à Djougou et à Cotonou, ainsi que les stratégies de résilience développées. De cette conférence qui fait l’objet d’une recherche, il ressort que plusieurs catégories d’activités génératrices de revenus sont gérées par les femmes dans ces deux localités du Bénin. Cependant, la pandémie a aggravé la mévente et l’insécurité en compromettant l’activité de nombreuses femmes ainsi que la survie de plusieurs familles et ménages à Djougou et Cotonou. «Leur leadership les a conduit au développement de plusieurs stratégies de résilience allant de l’individuel au collectif», a souligné la Directrice du LAAEDD, Monique Ouassa Kouaro. Les stratégies de résilience développées par ces femmes ne sont pas viables et durables car s’inscrivant dans le court terme. Selon ses recherches, il est nécessaire d’analyser les exigences liées à l’adoption des mesures barrières par les femmes revendeuses, prospecter les modes d’internalisation de la Covid-19 par les communautés en général et les femmes en particulier, envisager les mesures d’accompagnements pour l’autonomisation des femmes à l’ère de la pandémie de la Covid-19 et réfléchir sur les cadres d’accès à l’emploi auxquels ont recours les jeunes dans le contexte de Covid-19 au Bénin.

Edwige Totin