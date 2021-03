Entrepreneuriat agricole: Sènamy Christelle Dan et la JCI-Sica font découvrir des opportunités d’emplois à la jeunesse d’Abomey-Calavi

Vue de quelques participants qui assistent aux techniques de la production hors-sol

Encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes en leur faisant découvrir de nouvelles techniques agricoles. C’est l’objectif visé par la Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi et présidente du Fan Club DSC Sènamy Christelle Dan, en collaboration avec la Jeune Chambre Internationale-Sica, à travers une formation sur la technique de production hors-sol des cultures maraîchères. Une séance qui a mobilisé, le samedi 6 mars 2021 dans les locaux de l’hôtel de ville, plusieurs jeunes de la commune autour des questions liées aux techniques de production hors-sol ainsi qu’aux moyens de sa réussite. Une occasion pour ces jeunes qui, au cours de cette formation, ont fait part de leur curiosité et de leur esprit d’ouverture pour découvrir les secrets de la production hors-sol. Grâce aux différents plants de produits maraîchers exposés dans de petits bacs, ces derniers se sont laissés emporter par toute la réussite d’une telle pratique ainsi que son pouvoir de faire d’eux, de véritables entrepreneurs. Une vision que poursuit la DAM, Sènamy Christelle Dan. A l’occasion de cette séance de recyclage pour certains et d’enseignement pour d’autres, la marraine de l’activité a fait savoir son désir de voir les jeunes aller à l’entrepreneuriat agricole afin de booster davantage la croissance économique locale. Et pour y arriver, elle a exhorté ces derniers à être de véritables acteurs et ambassadeurs de la production hors-sol des cultures maraîchères puis, des exemples pour d’autres jeunes désireux d’entreprendre dans le domaine. Un appel auquel les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. Ces derniers ont promis mettre en pratique les notions acquises afin de relever le défi lié à l’entrepreneuriat des jeunes. Il faut noter que cette activité n’est que le début d’une série d’actions que compte mener la DAM, Sènamy Christelle Dan, en vue de lutter efficacement contre le chômage des jeunes.

Rastel DAN