10e journée Ligue Pro du Bénin/Zone C: Roméo da Costa évite à As Cotonou sa première défaite

La 10e journée du championnat national de football, Ligue Pro du Bénin, a coïncidé avec la première journée de la phase retour. Et pour ce premier acte de la phase retour, Soleil Fc et As Cotonou se sont donnés rendez-vous au stade René Pleven d’Akpakpa, ce dimanche. A l’arrivée, les deux formations n’ont pas pu se départager. 1-1 est le score final. Ce qui permet aux jaunes et noirs de Cotonou de continuer par conserver leur invincibilité dans le championnat après 9 matchs. Pourtant, ils sont passés tout près de la première défaite. Mais comme à leur habitude, ils ont su revenir. Menés 1-0 depuis la 37e minute, il leur a fallu attendre la 90e+3 minutes pour décrocher le nul. Dominateurs, mais imprécis dans le dernier, les hommes de Thyamiou Youssouf n’ont pas baissé les bras. Ils ont continué à pousser. C’est ainsi que Yacoubou Kamilou trouvé dans le dos de la défense a pris la direction des buts. En retard le défenseur du club d’Akpakpa s’est vu obliger de bloquer son élan alors que l’attaquant de Cotonou était dans la surface de réparation. Penalty a indiqué Fadel Tchogninka. Et déjà buteur lors de la première manche entre les deux formations, Roméo Da Costa se charge de réparer la faute. D’un tir bien placé, il rétablit la parité et permet à ses coéquipiers de garder encore cette performance d’équipe invaincue. As Cotonou totalise désormais 19 points et est partage la première place avec Adjidja Fc et Requins Fc (victorieux d’Eternel) qui ont le même nombre de point.

Anselme HOUENOUKPO