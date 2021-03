Présidentielles de 2021: Le duo Djemba-Hounkpè va à ces élections pour «sauver le pays»

Entamée depuis le début de la semaine, la tournée entreprise par le duo du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent ( Fcbe) dans les départements du Mono/Couffo se poursuit avec des engagements fermes pris ça et là par Allassane Soumanou Djemba et Paul Hounkpè. « « Populations du Mono, je ne vous parle pas qu’avec la bouche. Je vous parle surtout avec le cœur. La Fcbe, en allant à cette élection présidentielle a décidé de sauver le pays, de sauver le Bénin. Sinon, c’est comme si nous allions à un référendum pour un Oui ou Non. Voyez-vous même. Le Br, candidat = Talon, l’Up, candidat= Talon, le Prd, candidat= Talon, l’Udbn, candidat= Talon, Moele = Talon. Si la FCBE n’avait pas existé, nous ne serons dans un schéma de référendum. Donc en affirmant notre candidature, nous voulons sauver le pays de la mascarade.» a affirmé, Allassane Soumanou Djemba, candidat au poste de président de la République» ce mercredi face aux populations locales.

Balayant à l’occasion toutes les accusations qui sont faites à leur endroit en ce moment, il fera cette précision : «Nous ne sommes dans aucun schéma avec la rupture. Nous sommes venus pour être la solution contre la rupture.» Pour le candidat Soumanou Djemba, « gouverner c’est prévoir, gérer c’est anticiper.* Il fera aussi savoir qu’il s’agit de lui comme de son colistier Paul Hounkpè, ils sont tous des éducateurs, qu’ils enseignent la morale, l’éthique et le bien-être. « Nous enseignons surtout le vivre ensemble, l’amour, nous n’enseignons ni la rupture ni la haine.» a-t-il également souligné. Il s’interdit aussi qu’il soit enseigné aux enfants béninois, «ni la rupture ni la rage*

Face à la « rage», le duo Fcbe propose « le consensus» et à « la rupture, la continuité». Allassane Djemba a aussi tenu à rappeler que c’est depuis 2016, que le parti Fcbe est en train de gérer l’opposition. « Et vous savez ce qu’est une vraie opposition : c’est celle-là qui permet l’équilibre. Nous avons l’intelligence et la stratégie. Nous sommes parvenus à être candidats face à la ruse et la rage. A vous de faire le nécessaire.» laissera-t_il-entendre aussi.

Le duo Fcbe promet par ailleurs que sa première décision, s’il est élu, sera le retour des exilé. Entre autres décisions, Allassane Soumanou Djemba et Paul Hounkpè s’engagent aussi à « abroger les lois crisogènes et remettre en place une assemblée digne du nom’. Mettre fin à» l’instrumentalisation des lois et instaurer un dialogue permanent, redonner au Béninois sa dignité et sa joie de vivre; rapporter toutes les lois querelées pour la vitalité de la démocratie…» sont aussi tant de promesses de leur part. « Nous sommes une main de fer dans un gang de velours. C’est-à-dire que nous avons juste eu la meilleure stratégie pour être à ce niveau. A vous maintenant de jouer votre partition» a tenu à souligner, Paul Hounkpè aux populations rencontrées à Klouékanmè ce jeudi par le duo Fcbe.

Christian Tchanou