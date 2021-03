Présidentielle d’avril 2021: Les chances d’une réélection du président Patrice Talon dévoilées

Sur l’émission ‘’Ma part de vérité’’ du dimanche 28 février dernier, Alain Orounla ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement en précisant les grandes lignes de la stratégie de campagne du duo de la mouvance, a dévoilé ses chances pour gagner la présidentielle du 11 avril prochain. Applaudissant les nombreuses réalisations du chef de l’État, il a néanmoins souligné l’union des forces politiques qui soutiennent le duo de la mouvance présidentielle.

Dans son intervention, le ministre Alain Orounla a souligné l’ancrage du ticket présidentiel au sein de la classe politique béninoise. Il s’est félicité de la cohésion et l’harmonie qui règnent autour des partis qui forment la mouvance présidentielle. Contrairement à l’opposition qui se présente à l’élection présidentielle en rang divisée, donc affaiblie, le duo de la mouvance présidentielle a su rassembler autour de son programme l’ensemble des forces ayant soutenu les actions du président Patrice Talon durant son premier mandat. Pour le Ministre de la Communication et de la Poste, membre de l’état-major de campagne du duo Talon-Talata, c’est une des principales forces des tenants de la continuité. « L’avantage dans le cadre de cette élection, indique-t-il, c’est que Patrice Talon rassemble toutes les forces autour de lui contrairement à ce qui se fait ailleurs. Le succès attendu lors de cette élection, c’est d’éviter d’avoir des frustrations au sein de l’équipe de campagne. Ils doivent transformer les sources de frustration en sources d’énergie » a expliqué Me Alain Orounla . Il a notamment salué la volonté des partis qui ont accueilli favorablement le duo Talon-Mariam Talata et approuvé leur souhait de battre campagne pour sa victoire. A propos du bilan du régime de Patrice Talon, le ministre a largement précisé qu’il faudra divulguer davantage les résultats du Programme d’action du Gouvernement qui, « a eu du succès ». « Nous allons nous employer à convaincre chacun des Béninois et surtout les plus indécis de ce qu’ils auraient raison de voter pour la continuité de ce qui a déjà fait les preuves d’un développement irréversible et qui fonctionne très bien plutôt que d’aller dans une aventure », a-t-il soutenu . Concernant la campagne de cette présidentielle qui démarre le 26 de ce mois de Mars, Alain Orounla dit qu’elle « sera respectueuse et ferme ». Le ministre invite les membres de la direction de campagne à travailler inlassablement pour que la confiance du chef de l’État ne trouve aucun motif d’insatisfaction. « Nous provenons de formations politiques différentes, mais nous avons en commun le duo Patrice Talon- Mariam Chabi-Talata » avance-t-il. L’avocat se réjouit de ce duo pour lequel ils vont « battre campagne et obtenir la majorité des suffrages avec des résultats plus que satisfaisants au regard du témoignage de la majorité des Béninois des 77 communes. Le ministre s’est montré particulièrement satisfait des réformes car le Bénin a déjà changé et continue de se métamorphoser grâce à un «réformateur que l’on n’attendait pas et qui dérange les conservateurs » va-t-il ajouter pour conclure.

Alban Tchalla (Stag.)