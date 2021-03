Phase retour de la ligue pro du Bénin: «Nous avons besoin de bien reprendre», dixit le capitaine de As Cotonou, Nassirou Adamou

Les joueurs de AS COTONOU contre JAC

La phase retour de la Ligue Pro du Bénin reprend ce week-end. En tête à l’issue de la phase aller, As Cotonou ambitionne terminer ainsi. Mais quand on sait que par le passer l’équipe a mal fini alors qu’elle était bien positionnée comme c’est le cas actuellement, on se demande ce que va être l’entame pour Thyamiou Youssouf et ses hommes. À cet effet, capitaine de sa formation, Nassirou Adamou se veut plus optimiste et lâche: «cette fois-ci nous allons marquer la différence». «Nous avons besoin de bien reprendre», a-t-il enchaîné avant d’ajouter «pour cela, nous nous préparons du mieux qu’il faut pour ne pas perdre des points». Ainsi, il est certains que les joueurs de As Cotonou ne souhaitent plus vivre la mauvaise expérience des saisons antérieurs. Et en fonction de cela, ils travaillent afin de maintenir le cap du zéro défaite en 8 matchs. Pour débuter cette phase retour, As Cotonou joue Soleil Fc, l’une des trois équipes qui ont réussi à s’éviter une défaite face à elle durant la phase aller. Un match qui s’annonce riche en émotions surtout quand on sait que Soleil FC ne réussit pas tellement à Nassirou et ses coéquipiers. «Soleil FC ne nous réussit pas trop. C’est l’équipe qui constitue un piège pour nous. Mais cette fois ci, nous allons voir. Car, nous avons besoin de gagner. Et nous mettrons tout le sérieux nécessaire pour y arriver», a poursuivi le buteur de As Cotonou (5 buts en 7matchs) tout en donnant rendez-vous aux fans du club pour le dimanche prochain au stade René Pleven d’Akpakpa.

Prochain match du club

Soleil Fc-As Cotonou, le dimanche 7 mars 2021, stade René Pleven d’Akpakpa

Bilan de AS COTONOU

1ère journée

Dimanche 31/01/21 à 16h AS COTONOU 2-2 Soleil Fc à Cotonou 2

2e journée

Jeudi 04/02/21 à 16h As Police 0-0 AS COTONOU à Cotonou 2

3e journée

Dimanche 07/02/21 à 16h Upi Onm 1-3 AS COTONOU à l’UAC

4e journée

Jeudi 11/02/21 à 16h AS COTONOU 3-2 Jac à Cotonou 2

5e journée

AS COTONOU (repos)

6e journée

Mardi 16/02/21 à 16h AS COTONOU 2-1 Requins FC à Cotonou 2

7e journée

Samedi 20/02/21 à 16h AS COTONOU 3-1 Aspac à Cotonou 2

8e journée

Jeudi 25/02/21 à 16h Adjidja Fc 2-2 AS COTONOU à l’UAC

9e journée

Dimanche 28/02/21 à 16h Eternel Fc 0-1 AS COTONOU à Cotonou 2

Stats As Cotonou

8 matchs

5 victoires

-3 victoires à domicile

-2 victoires en déplacement

3 nuls

-1 nul à domicile

-2 nuls en déplacement

0 défaite

1 match terminé par 0-0

1 match gagné par 0-1

16 buts marqués

-10 buts marqués à domicile

-6 buts marqués en déplacement

9 buts encaissés

-6 buts encaissés à domicile

-3 buts encaissés en déplacement

18 points +7

Buteurs

Nassirou ADAMOU : 5

Loth WANVOUN : 5

Roméo da COSTA : 1

Boladji ABDOU : 1

Ghislain ADADEMEY : 1

Augustin HOUNZAN : 1

Kamilou YACOUBOU : 1

Auto goal : 1 (contre Adjidja)

Les passeurs décisifs

Kamilou YACOUBOU : 3

Joanie KPEITCHA : 2

Boladji ABDOU : 1

Nassirou ADAMOU : 1

Ghislain ADADEMEY : 1

Roméo Da COSTA : 1

Loic DAHOUEDE : 1

Mojeeb HAMMED ADJIBOLA : 1

Penalty : 3

Anselme HOUENOUKPO