Législatives du 6 mars 2021 en Côte d’Ivoire: L’He Nassirou Bako-Arifari conduit la mission d’observation de la Cen-Sad

Après avoir conduit avec succès, la Mission des observateurs électoraux de la Cen-Sad dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle au Niger, l’ancien ministre des affaires étrangères et Député béninois Nassirou Bako-Arifari est, à nouveau, désigné pour le même exercice, mais cette fois-ci en Côte d’Ivoire pour le compte des prochaines élections législatives. Au cours de cette mission, pour laquelle ils sont déjà sur le place à Abidjan, le Chef de la mission et sa délégation ont à leur agenda de rencontrer plusieurs acteurs et institutions impliqués dans l’organisation de ce scrutin. Comme le nom de la mission l’indique, ils auront surtout pour mission de superviser le déroulement de cette élection et de rendre compte de ce que la mission a vu et faire au besoin des recommandations aux institutions concernées. Après une élection présidentielle marquée par le boycott d’une partie de l’opposition, à l’issue de laquelle Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat, les élections législatives ivoiriennes de 2021 ont lieu le dimanche 6 mars 2021 afin de renouveler les 255 membres de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Sur les 1 266 candidats retenus pour les législatives du 6 mars, 762 sont des indépendants.

Laurent D. Kossouho