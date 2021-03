Commerce transitaire en Afrique: Le Port Autonome de Cotonou dans le top 10 des meilleurs ports

Le Port Autonome de Cotonou (PAC) vient de hisser l’image du Bénin sur le plan africain en matière de commerce import-export. Selon le dernier classement du Magazine Africa Logistics , il a été le 6 è dans le top 10 des meilleurs ports d’Afrique devant plusieurs ports des pays voisins dont le port d’ Abidjan en Côte d’Ivoire, le port de Tema du Ghana, le port de Dakar au Sénégal et le port de Dar Es Salaam de la Tunisie. Seuls 5 ports devancent le port de Cotonou dans le classement. Il s’agit notamment du port de Durban en Afrique du sud , du port de Tanger med au Maroc, du port de Mombasa du Kenya et du port de Djibouti. Ce succès du port du Bénin entend que l’un des ports le plus attractif du continent précisément en Afrique de l’ouest, est la résultante des réformes engagées par le gouvernement. En 2018 par exemple, la réorganisation et la restructuration de l’administration du port à travers l’information sur les services , la diffusion d’un code de bonne conduite et la formation du personnel. Notons que pour atteindre ces objectifs , le gouvernement a pris l’initiative de confier la structure administrative de la gestion du Port Autonome de Cotonou au port d’Anvers lnternational (PAI).

Alban Tchalla (stag)