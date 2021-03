Aménagement et bitumage de la Route des Pêches: Hervé Hêhomey lance la seconde phase des travaux

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey lors de son discours de lancement

Inscrit dans les 45 projets phares du Programme d’action du gouvernement (PAG), la Route des Pêches reliant Cotonou à la ville historique de Ouidah, constitue un projet majeur d’aménagement du territoire le long du littoral atlantique au Sud du Bénin. Si les travaux de la première phase qui part de Carrefour Erevan à Adounko ont déjà été bouclés sous la grande satisfaction des populations, ceux entrant dans le cadre de la seconde phase ont officiellement été lancés le jeudi 4 mars 2021 par le Ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey. La cérémonie de lancement des dits travaux s’est tenue à Djègbadji dans le village Kouvènanfidé, commune de Ouidah. Elle a connu une forte mobilisation des populations et forces vives de Ouidah autour de la délégation gouvernementale conduite par le Ministre des Infrastructures, Hervé Hêhomey, accompagné du Ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola, du Ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci. Le Conseiller spécial du Chef de l’Etat, Aristide Talon, le président de l’Agence de la Sécurisation du Territoire, Mathias Adjou Moumouni, le Maire de la ville de Ouidah, le député Mathieu Adjovi, les sages et notables et différents cadres de la ville de Ouidah, étaient également présents au lancement des travaux de cette infrastructure routière.

Ces travaux qui vont bientôt prendre corps, consistent à l’aménagement et le bitumage de la route jusqu’à la ville historique de Ouidah et ses bretelles. En réalité, il s’agit d’une route stratégique inscrite qui part de Adounko- Avlékété long de 7,43 Km, Avlékété-Porte du non-retour long de 13,95 Km, Adounko-Cococodji long de 4,93 Km et Porte du non-retour-Bouche du roi, long de 2,36 Kilomètres. A ces travaux s’ajoutent également les aménagements connexes et la Corniche Est de Cotonou qui va de l’ancien pont de Cotonou et fini à la clôture de l’hôtel PlM Alédjo en longeant la lagune et longue de 4,10 Km. Trois ouvrages de franchissement, des aires de stationnement, de noues végétales, de pistes cyclables, seront également associés à ces travaux. De belles infrastructures qui témoignent une nouvelle fois de la volonté du gouvernement et de son chef, Patrice Talon, à améliorer la mobilité de usagers et faciliter la circulation autour de la cité touristique et historique de Ouidah. Il faut noter que la réalisation de l’ensemble des travaux sera assurée par le groupement d’entreprise Sogea Satom Bénin et Sogea Satom UK pour une durée de 36 mois, sous la supervision de la mission de contrôle constituée du consortium Louis Berger et Horse. La maitrise d’ouvrage sera assurée par la Société des Infrastructures Routières du Bénin SIRB.

Rastel DAN