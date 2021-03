Présidentielles de 2021: Les Démocrates accusés de « brouiller les pistes »

Plusieurs observateurs s’interrogent de plus en plus sur les motivations réelles des responsables du parti Les Démocrates au sujet des présidentielles de 2021. Des soupçons d’un «double jeu» de leur part pèsent au fur et à mesure que s’égrènent les derniers jours conduisant vers le scrutin du 11 avril.

Plusieurs questions en effet restent en suspens. En criant depuis peu, «pas d’élections sans les démocrates», d’aucuns ne cachent pas leur embarras en ceci que des hommes issus de leur rang sont bel et bien présents dans la course, pour ne pas citer le duo Corentin Kohoué-Irénée Agossa. Et même si ces derniers ont été suspendus, pour avoir parallèlement déposé leurs candidatures en même temps que d’autres candidats internes, il semble bien qu’ils demeurent à ce jour, membres du parti puisqu’ils n’en ont pas été exclus en bonne et due forme. Ce n’est juste qu’une suspension qui peut être levée à tout moment. Des langues indiscrètes parient déjà sur une stratégie savamment orchestrée en ce moment par Les Démocrates pour brouiller les pistes et endormir les partisans du pouvoir» pendant qu’ils soutiendraient puissamment le duo. Si n’est pas cela, ça y ressemble, à la lecture des incohérences et autres incompréhensions que relève davantage une certaine opinion dans les attitudes des partisans de Boni Yayi tout autour des élections présidentielles en vue.

Wandji A.