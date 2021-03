Première session extraordinaire à la Mairie de Cotonou: La modernisation de l’administration foncière préoccupe le Conseil Municipal

La première session extraordinaire du Conseil Municipal au titre de l’année 2021 s’est tenue, ce vendredi 26 février 2021, dans la salle de conférence de la Mairie de Cotonou. Au cours de ces travaux présidés par le premier adjoint Randyx Romain Ahouandjinou, représentant le Maire Luc Sètondji Atrokpo, les distingués conseillers étaient appelés à étudier six différents points. Il s’agit d’une communication relative au projet de modernisation de l’administration foncière. Aussi, le point relatif au virement d’articles à articles et de chapitres à chapitres au sein du budget primitif 2021 de la commune de Cotonou a été abordé lors de cette session. Également débattu, une communication sur la gestion de l’espace publicitaire dans la ville de Cotonou au cours de l’exercice 2021. Il faut préciser que le point sur l’examen et le vote du projet d’arrêté portant Attributions, Organisation et Fonctionnement (A. O. F) de la Mairie, sont reportés à une autre rencontre. Dans son mot de bienvenue, le Premier Adjoint au Maire Romain Randyx AHOUANDJINOU a remercié tous les élus pour leur attachement et leur souci constant d’œuvrer pour la consolidation des acquis de la ville de Cotonou. Il a exprimé son souhait de voir ces questions examinées dans l’intérêt de leurs administrés. Il n’a pas aussi manqué de saluer la disponibilité permanente de ses collègues conseillers. Notons que les travaux de cette session auxquels a également pris part le Deuxième Adjoint au Maire M. Gatien ADJAGBONI se sont déroulés dans la convivialité et dans une ambiance fraternelle.

Alban Tchalla (Stag.)