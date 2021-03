Campagne électorale pour la Présidentielle du 11 avril: Moele-Bénin installe l’équipe de la victoire du duo Talon-Talata

Jacques Ayadji, Président du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) entouré des membres de son bureau lors de l’installation de la structure de campagne du duo Talon Talata

«Chaque parti devrait organiser et mener la campagne comme si chaque parti a son candidat ». Telle est la recommandation du candidat Patrice Talon à l’endroit de ses soutiens politiques. Une recommandation qui justifie l’installation de la structure de campagne du duo Talon-Talata au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). C’était au cours d’un atelier qui a eu lieu lundi 1er mars 2021 à l’Infosec à Cotonou sous la présidence effective du président du parti, Jacques Ayadji. En effet, cette structure de campagne est composée d’une direction de supervision générale de campagne, d’une direction nationale de campagne, des départements techniques de campagne, de coordinations départementales de campagne et d’une coordination de campagne de la diaspora. Une équipe bien forte, que le président du parti Jacques Ayadji appelée à tout mettre en œuvre pour atteindre leur objectif. « Vous savez ce que vous avez à faire dès aujourd’hui pour l’atteinte de nos objectifs», a déclaré Jacques Avadij s’adressant aux membres de l’équipe avant de préciser qu’au-delà de cette structure, tous les militants du parti doivent se comporter “comme des directeurs de campagne” de Patrice Talon et de sa colistière Mariam Chabi Talata. A la suite de ses propos, les responsables des différents organes de la structure de campagne ont pris l’engagement de travailler à une victoire écrasante du duo Talon –Talata au soir du 11 avril 2021. « Je m’engage et nous irons jusqu’au bout », a répondu la 1ère vice-présidente du parti et superviseure générale de l’équipe, Michaï Léontine, au nom des autres membres.

Voir ci-dessous, les différentes structures

Les Structures ci-après sont créées au sein du Parti MOELE-BENIN Dans le cadre de l’élection Présidentielle du 11 avril 2021. Il s’agit de :

La supervision Générale de campagne

La Direction Nationale de Campagne

Les Départements Techniques de Campagne

Les Coordinations Départementales de Campagne

Les Coordinations de Campagne de la Diaspora

Article 1 : De la Supervision Générale de campagne

La Supervision Générale de campagne est composée de :

Superviseure Générale : Mme Léontine MICHAI

Superviseur Général Adjoint : Dr Didier AGOSSADOU

1er Rapporteur : Mr Alain KIKI

2ème Rapporteur : Mr Marius IDOHOU

Superviseur Départemental Alibori : Mr Isamel CHABI MANE

Superviseur Départemental Atacora : Mr Abdelhamid BAPARAPE

Superviseur Départemental Atlantique : Mr Arnaud KELMOEY

Superviseur Départemental Borgou : Mr Brice ADIMI

Superviseur Départemental Collines : Mr Gabin GBEMAVO

Superviseur Départemental Couffo : Mr Henri SETO

Superviseur Départemental Donga : Mme Djalikatou DRAMANI

Superviseur Départemental Littoral : Mr Roch HOUNDJE

Superviseur Départemental Mono : Mme Valerie MEDETO

Superviseur Départemental Ouémé : Mr Edmond AYINDE

Superviseur Départemental Plateau : Dr Clémentine MICHODJEHOUN

Superviseur Départemental Zou : Mr Arsène SOGLO

Superviseur de la Diaspora : Mr Innocent GBEDA

Article 3 : De la Direction Nationale de Campagne

La Direction Nationale de Campagne est composée de :

1-Directrice Nationale de Campagne : Mme Marie Noëlle PARAïZO

2- Directeur National Adjoint de Campagne : Mr Zoulkarneni ABDOULAYE

3- 1er Rapporteur : Mr Léopold S. AHOUANDJINOU

4- 2e Rapporteur : Mr Gérard HESSOU

5- 3e Rapporteure : Mme Charlène ZINZINDOHOUE-HOUNDJE

Article 4 : Des Départements Techniques de Campagne

Les Départements Techniques de Campagne sont composés de :

Responsable Département Logistique : Mr Charlemangne TITO

Responsable Département Communication : Mr Souleymane ASHANTI

Responsable Département Administration et Suivi-Evaluation : Mme Yasmine JACQUET

Responsable Département Mobilisation : Mr Mohamed Okri ASSOGBA

Responsable Département Finances : Mr Babatoundé S. BIYAO

Responsable Département Veille Juridique : Mr Albert BOCO

Responsable Département Réflexions Stratégiques : Mr Romuald AISSI

Responsable Département Planification et Opérations Electorales : Mr Bienvenu MILOHIN

Responsable Département Contribution au Projet de Société Argumentaire de Campagne : Prof Julien GBAGUIDI

Responsable Département Accueil et Relations avec les Mouvements et Associations Politiques : Mr Gildas BELOGOUN

Article 5 : Des Coordinations Départementales de Campagne

Les Coordinations Départementales de Campagne du Parti font office de Coordinations Départementales de Campagne. Elles sont dirigées par :

Alibori : Mr Pascal KORA BATA

Atacora : Mr Abdel ALFA MAMA

Atlantique : Mr Alain Jean Claude VIGAN

Borgou : Mr Evariste Biaou AKAKPO

Collines : Mr Idevert GNIKPO

Couffo : Mr Edourad GBOZO

Donga : Mr Abdoulaye Idrissou IWENA

Littoral : Mr CyriaqueHOUNNOU

Mono : Mr Assion Justin AKOUETE

Ouémé : Mr Joseph AHISSOU

Plateau : Mr Abdou Karim ADEGNIKA

Zou : Mr Davy DENADI

Article 6 : Des Coordinations de Campagne de la Diaspora

Les sections Continentales du Parti font office de Campagne de la Diaspora. Elles sont dirigées par :

Afrique : Mr Maurice K. TOSSOU

Amérique/Océanie : Mr Elie BELOGOUN

Asie : Mr Maxime DEDO

Europe : Mr Jules ADOUNGBE

Article 7 : Les Coordinations Départementales assurent les liaisons de la campagne entre les coordinations communales, d’arrondissements, de villages et de quartiers de villes. Elles pilotent le déroulement de la campagne surplace, de concert avec la supervision Générale de la Direction Nationale de Campagne

Article 8 : Les Coordinations de Campagne de la Diaspora assurent les liaisons de la campagne entre les sections des continents et les sous-sections des états. Elles plaident le déroulement de la campagne surplace du concert avec la Supervision Générale et la Direction Nationale de Campagne

Article 9 : La présente Décision prend effet pour compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Cotonou le 26 février 2021

Signature

Jacques O.H.S. AYADJI

Yannick SOMALON