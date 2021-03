Audience de l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla au Député Patrice ANATO: La dynamisation de la coopération interparlementaire bénino-française en marche

Les deux personnalités échangent

Suite à la publication, le 7 janvier 2021, sur le site du Magazine panafricain Jeune Afrique, d’une tribune exceptionnelle intitulée « Pourquoi la France doit investir davantage au Bénin », l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République française, Eusèbe Agbangla a reçu en audience, le jeudi 25 février dernier, Patrice Anato, Député de Seine-Saint-Denis et Co-Président du Groupe d’études « Diplomatie économique avec l’Afrique » à l’Assemblée Nationale française. A l’entame des échanges, le Diplomate béninois a exprimé à son hôte sa gratitude pour cette tribune inédite qu’il a écrite et qui constitue un vibrant plaidoyer en faveur de l’attractivité économique de la destination Bénin, à l’endroit des investisseurs et hommes d’affaires français. Par ailleurs, au cours de cette audience, les deux personnalités ont évoqué les voies et moyens de donner une suite concrète à cette tribune, dans le cadre de la promotion des échanges économiques et commerciaux entre le Bénin et la France et conformément à la vision du Gouvernement du Président Patrice Talon en matière de diplomatie économique. A ce propos, le Député français Patrice Anato a informé l’Ambassadeur d’un projet de mission économique française au Bénin, comprenant des députés membres du Groupe d’études « Diplomatie économique avec l’Afrique » de l’Assemblée nationale française, ainsi que des hommes d’affaires et investisseurs français. Ladite mission permettra de redynamiser la coopération interparlementaire entre le Bénin et la France, qui constitue l’autre point majeur des discussions. En effet, l’occasion sera saisie pour des échanges entre les parlementaires français qui effectueront le déplacement de Cotonou et leurs homologues béninois. En outre, l’Ambassadeur Agbangla a évoqué avec le Député Aanato, qui est réputé pour son engagement au sein de la Diaspora africaine en France à travers l’organisation du « Forum des Diasporas africaines », la question de la mobilisation de la diaspora au service du développement du Bénin. Il a notamment souhaité l’établissement d’un partenariat entre l’Ambassade du Bénin en France et l’Association du « Forum des Diasporas africaines » (FDDA), que préside le Député Patrice Anato, en vue de la consolidation des initiatives actuelles de l’Ambassade en matière de mobilisation de la diaspora béninoise en France. A cet effet, les deux personnalités ont retenu d’organiser au cours de l’année 2021 une journée spéciale « Bénin » dans le cadre du Forum des Diasporas africaines, qui sera consacrée à la mobilisation de la diaspora béninoise autour des opportunités et enjeux de développement du Bénin. Cette audience a aussi permis à l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla d’entretenir son hôte de marque du bien-fondé des réformes politiques engagées sous le régime du Président Patrice Talon en ce qui concerne notamment l’assainissement du système partisan et la promotion de la bonne gouvernance des affaires publiques, à travers une lutte implacable contre la corruption.

Laurent D. Kossouho