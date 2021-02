Renforcement de la capacité de production: Bientôt la disponibilité permanente de l’eau potable à Fidjrossè et Godomey

accès à l’eau potable

Le Conseil des Ministres du mercredi 24 février 2021 a décidé de renforcer la desserte en eau potable des quartiers de Fidjrossè dans la commune de Cotonou et Godomey dans la commune dAbomey-Calavi. En effet, les données techniques disponibles estiment à 110.000m3/jour la demande actuelle en eau potable dans la ville de Cotonou, contre une capacité de production de 85.000m3/jour. Ce déficit dans la fourniture en eau ne permet pas de desservir convenablement les zones périphériques qui se situent en bout du réseau de distribution. Par ailleurs, en attendant le démarrage du projet d’adduction d’eau potable de Cotonou phase III dont les études techniques détaillées sont en cours, une action urgente est retenue, dans le cadre des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de Covid-19. Lobjectif est de renforcer l’alimentation en eau potable dans lesdites zones pour garantir la disponibilité permanente en eau au profit des populations. Les travaux consistent en la mobilisation d’une production complémentaire depuis la nouvelle usine de Zinvié dans la commune d’Abomey-Calavi et son raccordement à la station de traitement d’eau de Godomey. Le ministre de l’Eau et des Mines est instruit par le Conseil pour veiller à leur bonne conduite, dans le respect des délais contractuels, par l’entreprise sélectionnée.

Laurent D. KOSSOUHO