Investiture des candidats Allassane Soumanou et Paul Honkpè pour la présidentielle du 11avril 2021: Le duo FCBE reçoit l’onction du parti

Le Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) a tenu ce jeudi 25 février 2021 au Palais des Congrès à Cotonou, son conseil national. Une occasion pour le bureau politique, personnalités du parti et aux militants d’investir le candidat à l’élection présidentielle du 11 avril 2021, Alassane Soumanou et son colistier Paul Hounkpè. Dans une ambiance festive, les deux hommes ont martelé l’appartenance de leur duo à l’opposition et entendent travailler à une alternance crédible et consensuelle à la tête du pays.

C’est dans une ambiance peu ordinaire que les candidats du parti Fcbe ont été investis hier pour la course à la présidentielle du 11 avril 2021. Face à un monde impressionnant d’hommes et de femmes venus de tous les départements du pays, les deux candidats ont fait la promesse de mettre l’homme au centre de toutes leurs actions et de travailler à réduire la pauvreté. En effet, c’est le directeur de campagne du duo de candidat des Fcbe, l’ancien ministre Aboubacar Yaya président du comité d’organisation du conseil national qui a ouvert le bal des allocutions, en saluant la présence massive des militants. Pour l’ancien maire de Parakou, C’est Dieu qui a béni ce Duo, pour venir mettre fin à la souffrance du peuple car, c’est le jour où le duo est en train d’être officiellement investi que la Cena a procédé à la validation des positions des candidats sur le spécimen du bulletin unique. Une coïncidence qui, pour Aboubakar Yaya n’est pas du hasard vu que le duo Alassane Soumanou et Paul Hounkpè occupe sur ledit bulletin, la seconde place. Il a invité les populations à croire en une alternance pacifique et de porter la bonne nouvelle dans tous les villages et hameaux pour une victoire du duo du parti Fcbe au soir du 11 avril prochain. A sa suite, dam Adjé, représentante nationale des femmes Fcbe et El Farouk Soumanou, représentant des jeunes, ont à tour de rôle apporté leur soutien au duo investi et promis faire le nécessaire pour une alternance consensuelle et pacifique.

Paul Hounkpè secrétaire exécutif national du parti Fcbe en procédant à l’ouverture du conseil national a invité les populations à ne pas croire aux affabulations, à la désinformation qui circule dans le pays. Il a rappelé la vision du parti Fcbe et la stratégie mise en place pour avoir le récépissé qui a permis au parti de prendre part aux élections communales et de se retrouver ensuite dans la course pour la présidentielle. « Nous sommes de l’opposition, nous sommes même le chef de fil de l’opposition » dira le candidat à la vice-présidence du duo Fcbe qui a invité la classe politique à la culture de la paix. Abondant dans le même sens, le candidat investi, Alassane Soumanou a martelé que le duo qu’il conduit battra le candidat Patrice Talon afin de mettre fin à la souffrance du peuple. « A l’heure où je vous parle, nous sommes déjà aux portes de la Marina) dixit Alassane Soumanou Djemba dit Gatéri sous un fort applaudissement des participants à ce conseil national. Après cette étape, le parti est alors appelé à se préparer pour une campagne électorale à la hauteur de l’enjeu pour une victoire du duo investi.

Yannick SOMALON