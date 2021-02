Alain Orounla sur les appels à l’insurrection: «Le Gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir les actes de violence»

Le ministre de la communication, Alain Orounla

Interpelé lors de la présentation du compte rendu du Conseil des Ministres du mercredi dernier, le Ministre de la communication et de la poste, porte-parole du Gouvernement, Alain Orounla sest prononcé sur les agissements et propos menaçants de certains acteurs de politiques en opposition au pouvoir en place. Il a en effet rassuré que des mesures dissuasives sont en train dêtre prises pour prévenir tout acte devant occasionner des violences. « Je voudrais vous rassurer et à travers vous toute lopinion, que le Gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir les actes de violence. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du Numérique interdit lutilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles », a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, il a saisi loccasion pour exhorter tous les acteurs politiques et, par-delà eux tous ses concitoyens, à promouvoir des comportements républicains. « Nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes, semploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles sur le territoire national. Cest dailleurs dans ce cadre que, comme vous avez pu en avoir écho, la CRIET a entrepris découter certaines personnes dont lactivité suspecte et les agissements répréhensibles commandent quelles sexpliquent devant la justice », a fait remarquer le porte-parole de lExécutif. Pour finir, Me Alain Orounla a une fois rassuré que le Gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer les populations, pour garantir un processus électoral paisible, et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de trouble ou de violence à loccasion de ces élections.

Laurent D. KOSSOUHO