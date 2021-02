Coordination des actions de la mouvance présidentielle: Les consignes de Talon, fin des mouvements et regroupements politiques

Le Président de la République, Patrice Talon

En marge de la rencontre du bureau politique du parti Union Progressiste, consacrée à l’organisation de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, le président Patrice Talon, candidat des partis de la mouvance présidentielle a sonné la fin de la recréation. Il a intimé l’ordre à tous les mouvements et regroupements politiques soutenant sa candidature, à se fondre aux grands partis politiques reconnus par les institutions de la République, pour une symbiose d’action où à disparaitre. En effet, ‹‹ Rejoindre les grands blocs pour les campagnes électorales (…) ou disparaître ››. C’est ce que les divers mouvements, associations et regroupements soutenant les actions du Chef de l’État ont été invités à faire. Le président Patrice Talon et candidat à sa propre succession a fait cette recommandation pour une synergie d’actions au sein de la majorité présidentielle. La recommandation a été faite en présence de la colistière Mariam Talata Zimé, des responsables du parti UP dont les présidents Bruno Amoussou, Louis Vlavonou, Abraham Zinzindohoué et le ministre de l’intérieur Sacca Lafia, le samedi 20 février 2021, à la réunion politique du parti Union Progressiste (UP), à Bénin Royal hôtel à Cotonou.. Cette recommandation intervient à quelques semaines de la campagne pour l’élection du 11 avril 2021 et exige aux mouvements et regroupements se réclamant de la majorité présidentielle à se rallier aux partis politiques.

Yannick SOMALON