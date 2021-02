7e journée Ligue Pro du Bénin: As Cotonou et Eternel Omnisport enchaînent bien

La 7e journée de la Ligue Pro du Bénin a rendu son verdict le week-end écoulé. Et à l’arrivée, ce sont les équipes As Cotonou et Eternel Omnisport qui se montrent les plus huppées de la zone C. En effet, ces deux formations ne laissent pas de répit à leurs adversaires depuis 5 journées.

Les matchs s’enchaînent et les résultats se ressemblent pour l’As Cotonou. As Cotonou, après ses victoires spectaculaires devant Jac (3-2) et Requins (2-1), a encore pris le dessus sur Aspac par le score de 3 buts à 1 au terme de la partie. C’était au stade René Pleven d’Akpakpa. Les hommes de Thyamiou Youssouf qui jouissent du partenariat avec la CNSS ont décroché ainsi leur 4e victoire en 6 matchs contre 2 nuls. Et pour vaincre samedi dernier, Nassirou Adamou et ses coéquipiers ont dû compter sur Loth Wanvou, auteur d’un triplé les 14e, 60e et 67e minutes du jeu qui a poussé à néant les espoirs des portuaires qui avaient pourtant égalisé par l’entremise de Balla Alabani à la 58e minute. Cette victoire la 4e consécutive, porte à 14, le nombre de points pris par les jaunes et noir de Cotonou qui semblent bien en phase avec leur objectif, celui de terminer à une bonne position à l’issue de la phase de zone.

Upi-Onm vs Eternel 0-1

C’est par la plus courte des marques que le club d’Akpakpa a poursuivi sa série de victoires. En confrontation avec l’équipe de l’UPI ONM, cette formation qui a réussi à sortir d’une série de défaites (deux lors des 1ère et 2e journées), s’est imposée par 1-0, sur le terrain du campus d’Abomey-Calavi. Cela fait donc la 5e victoire d’affilée pour l’équipe qui totalise désormais 15 points et se hisse à la tête de la zone C. Pendant ce temps, Adjidja Fc qui a besoin d’une victoire pour prendre la tête a été neutralisé (3-3) par As police dans un match à rebondissement. Il faut dire que les vétérans Viza Thomas (As Police) et Martins Friday (Adjidja Fc) ont été auteurs de doublé chacun dans ce match.

Tous les résultats des matchs du week-end

Zone A

TANEKAS # RÉAL SP 0-1

DYNAMIQUE # BUFFLES 0-2

PANTHÈRES # BÉKÉ 1-1

TAKUNNIN # CAVALIERS 3-1

Zone B

HODIO # ESAE 1-0

ESPOIR # DAMISSA 1-1

DADJÈ # DYNAMO D’ABOMEY 3-0

Zone C

REQUINS # SOLEIL 4-3

UPI-ONM # ÉTERNEL 0-1

AS COTONOU # ASPAC 3-1

ADJIDJA # AS POLICE 3-3

Zone D

USS KRAKÉ # DRAGONS 0-2

AO # AYEMA 1-4

ASVO # ASOS 1-3

DJEFFA # JSP 1-0

Anselme HOUENOUKPO