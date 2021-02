Présidentielle de 2021: «Chaque élu BR a parrainé le duo qu’il voulait », affirme l’He. Chantal Ahyi

La Députée du parti Bloc républicain, Chantal Ahyi

Le processus électoral en cours se déroule conformément aux lois en vigueur, et chaque institution, parti politique et la Société civile jouent pleinement leurs rôles en dépit de quelques quoique. C’est ce qu’a fait savoir la Députée du parti Bloc républicain, Chantal Ahyi lors de son passage sur la rubrique « Sous l’arbre à palabre » de L’Evénement précis, ce jeudi 18 février. A cet effet, elle a salué la « positive connivence » notée au niveau des différents acteurs pour que l’élection présidentielle de 2021 se tienne à bonne date. A l’endroit des partis de l’Opposition, elle a fait savoir qu’il est important qu’ils descendent sur le « terrain » avec un argumentaire pour convaincre les populations de la pertinence de leurs ambitions. A propos de la nébuleuse question du parrainage qui agite l’opinion publique, l’élue de la 16è circonscription électorale a déclaré qu’au sein de son parti, Bloc Républicain, le parrainage a été tout à fait libre et géré avec intelligence. « Chaque élu de notre parti a parrainé le duo qu’il voulait et le peuple aura le temps de s’en rendre compte », a-t-elle affirmé. Elle a par ailleurs invité les uns et autres à cesser « d’infantiliser » les populations du fait de la politique, car elles ne sont pas dupes. Elle n’a pas manqué de lancer un vibrant appel au patriotisme et à la responsabilité des acteurs politiques et à la maturité des populations pour ne pas céder à la peur. Pour l’He. Eugénie Chantal Ahyi, le duo de candidats Patrice Talon et Mariam Chabi Talata dispose de deux atouts majeurs pour être plébiscité au premier du scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Il s’agit à la croire, du bilan élogieux du régime de la Rupture, d’une part, et du choix porté sur une femme en la personne de la première vice-présidente de l’Assemblée nationale pour occuper le poste de vice-président de la République, d’autre part.

Laurent D. KOSSOUHO