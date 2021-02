Colloque sur les langues africaines: Le Professeur Flavien Gbéto honoré par le Labodylcal

Le présidium à l’ouverture du colloque

Placé sous le haut parrainage de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le premier colloque international en hommage au Professeur Favien Gbéto s’est ouvert ce mercredi 17 février. L’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de carde à cette cérémonie.

« Terminologie en langues africaines : Pratiques actuelles et perspectives pour la promotion des patrimoines, la science, l’enseignement et les productions spécialisées ». C’est le thème du colloque international dont les travaux ont été lancés ce mercredi à l’Université d’Abomey-Calavi (Uac). Il s’agit d’une initiative du Laboratoire de dynamique des langues et cultures à Calavi (Labodylcal) pour honorer à titre anthume, le Professeur Flavien Gbéto, Directeur scientifique dudit laboratoire et Doyen honoraire de la Faculté des lettres, langues arts et communication (Fllac). A en croire le président du comité d’organisation, Dr. Charles Ligan, rendre des hommages au Prof Flavien Gbéto, c’est célébrer un homme de science. « La probité et l’honnêteté scientifique du Professeur Gbéto font de lui un scientifique discret mais fidèle à l’esprit scientifique », a-t-il déclaré. Et au Recteur de l’Uac, Professeur Maxime da Cruz d’ajouter que c’est une excellente chose et une marque d’attention légitime qui méritent d’être saluées. « Nous avons la responsabilité de redevoir à nos collègues et enseignants, les sacrifices qu’ils ont consentis pour nous arracher des griffes de l’ignorance en nous projetant sur les chemins de la lumière, sur la voie du savoir élaboré, la route de l’excellence et du développement », a-t-il laissé entendre. Il a ensuite félicité le Doyen Gbéto pour tout ce qu’il a accompli comme devoir en étant en mission pour la République. Tour à tour, plusieurs enseignants et enseignants-chercheurs formés par le Professeur Gbéto sont passés au pupitre pour lui rendre témoignage. Ils ont surtout salué les qualités de l’homme et l’ont exhorté à poursuivre l’œuvre qu’il a entamée il y a bientôt 40 ans. A son tour, l’heureux du jour a exprimé sa reconnaissance pour l’amitié et l’affection que ses collègues ont à son égard en organisant une telle activité scientifique pour le célébrer. Il a par ailleurs promis de publier dans les jours à venir un impressionnant nombre de productions scientifiques. Pour matérialiser ces hommages, le Professeur Flavien Gbéto a reçu plusieurs cadeaux dont des objets d’art et un tableau. A noter que la cérémonie de lancement de ce colloque a été présidée par le Conseiller technique à la recherche, à l’innovation technologique, et aux relations avec les établissements privés d’enseignement supérieur, Abdou Karim Youssao représentant la Ministre Eléonore Yayi Ladékan. Quant aux travaux, ils vont durer trois jours avec la participation d’une centaine de chercheurs juniors et séniors en provenance de 10 universités, deux instituts et un centre de recherche, répartis dans 11 pays à savoir le Bénin, la Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo.

Laurent D. KOSSOUHO